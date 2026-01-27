Ángel, 59 años, ingeniero: "Es complicado volver a encontrar un trabajo al mismo nivel que estaba acostumbrado"

Cuando llega una noticia de despido, los trabajadores no suelen estar preparados para las consecuencias de esta decisión. En muchos casos, la búsqueda de trabajo se vuelve una tarea imposible, sobre todo para los trabajadores de edad avanzada. Este es el caso de Ángel, un ingeniero de 59 años que llevaba aproximadamente 34 años trabajando en la misma empresa.

Sin embargo, hace seis meses recibiría una noticia inesperada: la compañía decidió notificarle su despido. Después de este suceso, se encontró con un problema cada vez más común entre los mayores de 55 años. Actualmente, este sector de población habría superado en cifras de paro a los trabajadores de 25 a 54 años.

Los mayores de 55 años, el sector adulto con más desempleo

Según apuntan algunos expertos, las personas mayores de 55 años que deciden reinsertarse en el mercado laboral tras un despido suelen enfrentar dificultades a la hora de acceder a un puesto de trabajo, sobre todo si buscan un trabajo acorde con su formación académica. En este sentido, el rango de edad con 55 años o más presenta una tasa de paro del 9,8%.

La tendencia en estas cifras apunta a un aumento progresivo del desempleo en los trabajadores con edades más avanzadas. En este caso, el riesgo de sufrir largos periodos de paro no haría más que empeorar los datos.

Por otro lado, la tasa de desempleo entre los 25 y 54 años descendería hasta alcanzar un 9,4%. Según los expertos, este grupo donde se concentran la mayoría de trabajadores, habría presentado una reducción moderada en la proporción de desempleo. En concreto, el tramo de 25 a 29 años es el que mayor descenso del paro ha sufrido, con un 6,5% menos.

La tasa de paro juvenil disminuye

Los últimos datos estadísticos nos señalan una tendencia favorable para los trabajadores más jóvenes. La tasa de paro juvenil a finales del año 2025 se situaría en el 23%, disminuyendo casi dos puntos con respecto a datos del año anterior. Con todo ello, la tasa de paro juvenil habría terminado el año con su cifra más baja desde el primer trimestre de 2008, situándose cerca del 21%.

En lo que se refiere a la proporción de jóvenes en paro menores de 25 años, esta cifra descendería, contando con 26.500 desempleados menos en 2025, es decir, un 6,1% menos que en 2024. Por ello, la cantidad de jóvenes afectados por el desempleo se sitúa en 407.900 a finales del año 2025.