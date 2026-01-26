Los trabajadores de empresas familiares no podrán acceder al subsidio por desempleo

Se endurecen los requisitos para acceder a las prestaciones por desempleo, afectando sobre todo a quienes hayan trabajado en la empresa de un familiar. Según ha confirmado el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), no se permitirá solicitar la ayuda si el empleo se encuentra trabajando en el negocio de un pariente, con un segundo grado de consanguinidad como máximo.

Básicamente, si el trabajador realiza su actividad laboral para hermanos, abuelos o nietos, su solicitud del subsidio sería rechazada. A la hora de tomar esta decisión, las autoridades pondrán el foco en aquellos que convivan con su empleador, y no puedan probar una relación laboral. El principal objetivo de esta medida sería evitar intentos de fraude fiscal, garantizando así una relación laboral auténtica.

Un intento por evitar situaciones fraudulentas

Por otro lado, los trabajadores deberán presentar documentos como el período temporal de cotización, trámite de afiliación a la Seguridad Social, o un contrato de trabajo efectivo. La condición clave para acceder a la prestación por desempleo sería no formar parte del núcleo familiar de tu empleador, o por lo menos, no convivir con dicho empleador.

A pesar de las restricciones impuestas a estos trabajadores, existen algunas excepciones para acceder al subsidio por desempleo:

El trabajador no convive en el mismo hogar que el empleador

que el empleador La empresa es una sociedad mercantil o laboral

Según la legislación, en ambos casos el empleado deberá acreditar una participación en el capital social que no sea significativa. Si el trabajador posee un 50% o más de participación en la empresa, entonces no podrá solicitar las prestaciones.

Mediante la nueva normativa, el SEPE intensificaría el control sobre situaciones de vinculación familiar en empresas. De esta forma, se evaluará cada caso de forma individual, con el objetivo de garantizar la legitimidad de los contratos laborales entre parientes.