Prestaciones por desempleo en 2026
El subsidio para mayores de 52 años no es de 640 euros: esta es la cuantía real que paga el SEPE en 2026
La ayuda para desempleados de larga duración mayores de 52 años asciende al 80% del IPREM, unos 480 euros mensuales en 12 pagas, y cotiza para la jubilación ante la Seguridad Social
El subsidio para mayores de 52 años del SEPE no es de 640 euros al mes. La cuantía oficial en 2026 se sitúa en el 80% del IPREM vigente (que mantiene las cuantías del 2023, 2024 y 2025 debido a la no renovación de los Presupuestos Generales del Estado), lo que equivale a unos 480 euros mensuales en 12 pagas. Así lo confirma la normativa reguladora de los subsidios por desempleo y la información publicada por el Servicio Público de Empleo Estatal y recogida en el BOE.
Se trata de una ayuda asistencial dirigida a personas desempleadas de 52 o más años que han agotado la prestación contributiva o no tienen derecho a ella y cumplen determinados requisitos de cotización y rentas. A diferencia de otros subsidios, este se puede cobrar hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación.
En torno a 480 euros mensuales
La cuantía está fijada por ley en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Con el IPREM mensual situado en 600 euros, el resultado es una prestación de aproximadamente 480 euros al mes.
No hay pagas extraordinarias. Se abona en 12 mensualidades y la cantidad es fija, con independencia de las cargas familiares.
Las reformas recientes del sistema de subsidios no han modificado esta cuantía concreta, que mantiene su referencia directa al IPREM.
Una ayuda que cotiza para la pensión
Una de las características más relevantes es que cotiza para la jubilación ante la Seguridad Social. Mientras se percibe el subsidio, el SEPE ingresa las cotizaciones correspondientes por contingencias de jubilación, lo que permite seguir sumando años de cara al cálculo de la futura pensión contributiva.
Este elemento diferencia al subsidio para mayores de 52 años de otras ayudas asistenciales y lo convierte en un instrumento clave de protección para desempleados de larga duración en el tramo final de su vida laboral.
Requisitos para acceder en 2026
Para solicitar el subsidio es necesario:
- Tener 52 años o más en el momento del hecho causante.
- Estar inscrito como demandante de empleo.
- Haber agotado la prestación contributiva o encontrarse en situación legal de desempleo sin derecho a paro.
- Acreditar el período mínimo de cotización exigido para la jubilación contributiva.
- No superar el límite de rentas individuales, fijado en el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de pagas extra.
Además, es obligatorio presentar cada año la declaración anual de rentas para mantener el derecho a la ayuda.
Hasta la edad ordinaria de jubilación
El subsidio para mayores de 52 años no tiene una duración limitada en meses. Se mantiene mientras se cumplan los requisitos y hasta que la persona beneficiaria pueda acceder a la pensión contributiva de jubilación.
En un contexto de envejecimiento del mercado laboral y dificultades de reinserción a partir de cierta edad, esta prestación se ha consolidado como una de las principales herramientas de protección del sistema de desempleo.
Con una cuantía clara —en torno a 480 euros mensuales— y reglas definidas por el SEPE y la Seguridad Social, conviene conocer bien sus condiciones para evitar errores y garantizar su continuidad.
