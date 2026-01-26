El sector hotelero cierra 2025 con récord histórico de 366,7 millones de pernoctaciones, un 1% más que en 2024

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles aumentaron un 1% en el conjunto del año 2025, hasta alcanzar los 366,7 millones, lo que supone un nuevo máximo histórico, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa la facturación media diaria por habitación en casi 128 euros.

Según los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística Hotelera, las pernoctaciones realizadas por los viajeros residentes en España retrocedieron un 0,2% en 2025, mientras que las de los no residentes se incrementaron un 1,6% en comparación con el año anterior.

Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en 2025, con tasas de variación en el número de pernoctaciones del 0,1%, 1,2% y -1,7%, respectivamente.

El principal destino elegido por los no residentes fue Canarias, con un 26% del total de pernoctaciones. En esta comunidad las pernoctaciones de extranjeros fueron similares a las de 2024. Los siguientes destinos fueron Illes Balears (23,8% del total) y Cataluña (17,9%).

En 2025 se cubrió, de media, el 61,6% de las plazas ofertadas, con un aumento del 0,7% respecto a 2024. El grado de ocupación por plazas en fin de semana alcanzó el 67,2%, con una subida del 1,0%.

La Isla de Mallorca fue la zona turística con más pernoctaciones, con 49,5 millones. Y los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana. Calvià presentó el grado de ocupación por plazas medio más elevado (81,0%) y la mayor ocupación media en fin de semana (82,2%).

Los viajeros de Reino Unido y Alemania realizaron 103,6 millones de pernoctaciones, el 42,3% del total de no residentes. Las de viajeros de Reino Unido aumentaron un 3,4% y las de alemanes bajaron un 3,4%.

Por lo que se refiere a los precios la tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) subió de media un 5,1% en 2025, lo que supuso 1,9 puntos menos que en 2024.

La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 127,7 euros en el año 2025. Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) alcanzó los 89,7 euros de media.

Crece en diciembre

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 2,9% en diciembre respecto al mismo mes de 2024, y superaron los 18,5 millones. Las de viajeros residentes en España aumentaron un 0,3% y las de no residentes un 4,6%.

Por zonas turísticas. Isla de Tenerife registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 2,1 millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Madrid, Barcelona y San Bartolomé de Tirajana.

Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en diciembre, con el 18,1%, 15,8% y 13,2% del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron Canarias, Cataluña y Andalucía, con el 47,2%, 15,0% y 12,2% del total, respectivamente.

Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 22,7% y el 15,1%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en diciembre. Las pernoctaciones de viajeros procedentes de Francia, Italia y Estados Unidos (los siguientes mercados emisores) representaron el 6,4%, 5,3% y 4,6% del total, respectivamente.

En diciembre se cubrieron el 49,7% de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 1,6%. El grado de ocupación por plazas en fin de semana bajó un 1,5% y se situó en el 56,5%. Canarias presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante diciembre (70,2%).

Por zonas turísticas, Sur de Gran Canaria alcanzó el grado de ocupación por plazas y en fin de semana más elevado, con el 76,0% y 76,6%, respectivamente.

El punto turístico con mayor grado de ocupación por plazas fue Mogán (72,1%), que también alcanzó la mayor ocupación en fin de semana (78,8%).

Los precios hoteleros subieron un 4,2% en diciembre respecto al mismo mes de 2024. Por comunidades y ciudades autónomas, la mayor subida se registró en Comunitat Valenciana (8,8%) y la bajada más acusada en la Ciudad Autónoma de Melilla (-2,3%).

Por categorías, el mayor incremento de precios se produjo en los establecimientos de una estrella de oro (8,8%).

La facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 120,3 euros en diciembre, lo que supuso un aumento del 2,5% respecto al mismo mes de 2024. El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 69,2 euros, con una subida del 4,5%.

Por categorías, el ADR fue de 277,5 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 126,0 euros para los de cuatro y de 93,9 para los de tres. El RevPAR para estas mismas categorías fue de 154,2, 80,7 y 55,1 euros, respectivamente.

Noticias relacionadas

El punto turístico con mayor ADR fue Naut Aran, con 255,1 euros. Adeje presentó el mayor RevPar, de 167,6 euros.