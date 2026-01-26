El secretario de Estado de Transportes adelanta un pacto para ampliar el Pla de Rodalies con hasta 8.000 millones

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha avanzado este lunes que se ha acordado un pacto con la Generalitat para ampliar el Pla de Rodalies y ha asegurado que "debe llegar hasta los 8.000 millones de euros", según ha avanzado en una entrevista con la agencia de noticias ACN. La actual inversión establecida hasta 2030 asciende a unos 6.300 millones de euros, de los que ya se han ejecutado unos 2.500 millones. Tras el anuncio de los ceses del director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y el director general de explotación y mantenimiento de Adif, Santano, adelantado por EL PERIÓDICO, ha reconocido que ambas empresas "no han estado a la altura" frente a la crisis ferroviaria.

La situación actual ha servido para constatar el mal estado de la red ferroviaria de Rodalies tras una semana de fuertes temporales. La humedad del terreno ha evidenciado los puntos de la red que requieren una especial atención y mantenimiento, lo que implica un incremento de las inversiones. El Govern ya era plenamente consciente de las necesidades urgentes de inversión en la red de Rodalies. Se calcula que al menos medio millón de catalanes dependen de la red ferroviaria cada día, por lo que su paralización supone un varapalo para la movilidad y para la economía catalana.

El Govern ha asumido que todo lo hecho hasta ahora en paralelo a la recuperación de la inversión no es suficiente, que es "imprescindible acelerar" el traspaso de líneas a la Generalitat, que se necesitan más planes de contingencia para afrontar futuras crisis y una "mayor sincronización" de todos los actores implicados, especialmente Adif y Renfe.

La crisis ferroviaria se ha desencadenado en plena ausencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hospitalizado desde el pasado domingo por una osteomielitis púbica. Además de la gestión del temporal y más allá del accidente mortal en Gelida, los dos días sin trenes han supuesto un varapalo para el Govern ante una oposición con argumentos de sobra para la crítica. Las discrepancias a la hora de determinar si la red estaba en condiciones para volver a la actividad ha sido el punto determinante para que empiecen las primeras destituciones.

El director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, dejará el cargo después de que el Govern haya reclamado este lunes responsabilidades en la operadora ferroviaria y en el gestor de infraestructuras, Adif. La comunicación oficial de este cese se ha decidido en las últimas horas de este lunes. En cuanto a Adif, se trata del director general de explotación y operaciones, Raúl Míguez Bailo, que es la persona responsable del mantenimiento de la compañía.

Noticias relacionadas

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, han cargado sobre sus espaldas la gestión de una crisis en la que en un principio trataron de no poner en la picota a Adif y Renfe -con la excepción de la apertura de un expediente al operador-. También han tratado de no abrir un conflicto con el Ministerio de Transportes, pilotado por Óscar Puente, salpicado por la tragedia de Adamuz, y han evitado responsabilizar públicamente del parón a los maquinistas, un colectivo que entienden que está "golpeado emocionalmente" y que por ello reclama "garantías" para circular, pero en el que reconocen que hay un malestar latente por el traspaso de la gestión de Rodalies a la Generalitat.