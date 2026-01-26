Renfe activa este martes 10 planes alternativos a Rodalies con 146 buses y 700 informadores

Renfe activará este martes 10 planes alternativos con 146 autobuses para garantizar la movilidad de la ciudadanía en tramos de Rodalies que todavía están en fase de reparación, así como un plan de comunicación que incluye 700 informadores para explicar el dispositivo de transporte por carretera.

Según ha informado Renfe este lunes por la noche en un comunicado, la compañía "sigue trabajando de forma coordinada con Adif y la Generalitat de Catalunya con el objetivo de recuperar totalmente la circulación del resto de líneas y servicios regionales lo antes posible y con todas las garantías de seguridad".

Un total de 146 autobuses darán servicio para garantizar la movilidad y los viajeros pueden encontrar la información de la recuperación del servicio a través del personal en las estaciones, la megafonía de trenes y estaciones, los teléfonos de información 900 41 00 41 y 912 320 320, así como mediante redes sociales, la app de Rodalies y las páginas web rodaliesdecatalunya.cat y www.renfe.com.

Mientras continúen los trabajos de reparación de la infraestructura, el servicio de Rodalies de la R1 entre L'Hospitalet de Llobregat - Arenys habrá circulación en tren, mientras que entre Arenys - Maçanet-Massanes habrá servicio alternativo por carretera; en la R2Nord y R2Sud, habrá circulación en tren, mientras que en la R3 habrá servicio alternativo por carretera.

En la R4, entre Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d'Anoia habrá servicio de trenes, al igual que en el tramo Martorell Central-Terrassa-Estació del Nord, mientras que entre Sant Sadurní d'Anoia - Martorell Central y entre Terrassa-Estació del Nord - Manresa, se habilitará un servicio alternativo por carretera.

En la R7 habrá servicio alternativo por carretera derivado de las obras programadas en Montcada-Bifurcació, y en la R8, servicio alternativo por carretera entre Martorell y Mollet Sant Fost donde los viajeros pueden continuar en los trenes de la R2Nord.

En la R11, habrá servicio de tren entre Barcelona Sants - Caldes de Malavella, mientras que en el tramo Caldes de Malavella - Portbou habrá servicio alternativo por carretera.

RG1 y RL4

En la RG1, habrá servicio de tren de Barcelona a Arenys y de Maçanet a Arenys mediante la R11; entre Arenys y Maçanet y de Caldes de Malavella a Portbou, habrá servicio alternativo por carretera.

En la RL4 habrá tren entre Lleida y Cervera, y servicio alternativo por carretera de Cervera a Terrassa; en la R13 y R14, hay tren de Lleida a Vinaixa, y servicio por carretera entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders (R13) y entre Vinaixa y Reus (R14).

En la R15, habrá tren de Reu a Barcelona, y en el tramo Reus - Móra la Nova - Riba-roja d'Ebre, se hará por carretera.

Habrá trenes en la R16, R17 y RT2, y servicio por carretera en la RT1.