El negocio del audiovisual ya mueve más de 9.000 millones de euros en Catalunya

Sirvió la última edición del Integrated Systems Europe (ISE), la mayor feria profesional del mundo dedicada al audiovisual, para constatar que el Govern de la Generalitat ha puesto foco en esta industria por verla como uno de los bastones en los que apoyar el crecimiento económico de Catalunya. Lo hace consciente de que es un sector en auge. Los datos, año a año, así lo confirman, Y 2025 no ha sido menos: según la radiografía presentada este lunes, esta actividad ya mueve más de 9.100 millones de euros en la comunidad. Esto es un 6% más que el año anterior.

Son ingresos que proceden, prácticamente la mitad, del desarrollo y producción audiovisual como tal: esto incluye la producción de cine y televisión, los videojuegos, la postproducción... La siguiente mayor fuente de facturación es la difusión de marca (el negocio de la publicidad) y, luego, lo que llaman "distribución por canal": trabajar en una televisión, radio o cine, por ejemplo.

En total, según estos datos actualizados a 2026, Catalunya cuenta con 4.450 empresas que se dedican a todo esto –son, asimismo, otro 7% más de las que identificaba el informe de 2025– y hay casi 45.000 personas que trabajan en esta industria, también un 8% más que hace un año. Algunos nombres propios son TD Synnex, Cellnex, Mediapro, Scopely o Live Nation, que son las mayores compañías que tienen identificadas Acció y el Clúster Audiovisual –responsables del informe– en el ámbito del desarrollo y la producción audiovisual.

Es el consejero delegado de esta agencia de promoción económica de la Generalitat y también secretari d'Empresa i Competitivitat del Govern, Jaume Baró i Torres, quien ha presentado los datos en un acto organizado para reunir a empresas del sector. Le acompañaban Miquel Rutllant, presidente del Clúster Audiovisual de Catalunya; Edgar Garcia, director del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) y Mike Blackman, máximo responsable del ISE, el congreso que empieza la semana que viene, martes 3 de febrero, en Barcelona.

El efecto ISE

La participación de este último ejecutivo en el acto no es casual: que esta feria se trasladara de Ámsterdam a Barcelona tras la pandemia ha sido una palanca clave de crecimiento para este sector en Barcelona. Tanto porque ha arrastrado a compañías internacionales a abrir sede en la ciudad, como porque la ha puesto en el mapa mental de la industria global.

De hecho, el balance presentado este lunes muestra como Catalunya tiene un 23% más de empresas que en 2021 (cuando ISE pudo estrenarse tras la pandemia) y casi un 29% más de ingresos procedentes de esta industria.También crece significativamente el número de 'startups', de 166 el año antes del covid, a 380 en 2025.

Videojuego, 'streaming' y pódcast

Este auge también es fruto del momento dorado que vive la tecnología en general y la digitalización y producción de contenidos digitales en particular. Y de lo bien que está posicionada Barcelona en este escenario. La capital catalana concentra más de la mitad de las compañías identificadas, y la tasa se eleva al 87% si se abre el foco a las poblaciones de alrededor: Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Terrassa, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat...

A nivel global, este sector ya supera los 3 billones de dólares de ingresos, y se espera que esto vaya a mucho más visto el crecimiento brutal de la industria del videojuego y del consumo de contenidos en las plataformas de 'streaming', la recuperación definitiva pospandemia de las salas de cine y la fiebre del pódcast.

Y Catalunya, y Barcelona en concreto, está cada vez más fuerte en varias de estas áreas. Sin ir más lejos, el crecimiento detectado en 2025 se atribuye en grandísima medida al sector de los videojuegos.