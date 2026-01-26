Empresas
Mercadona compró más de 21 millones de kilos de manzanas en Catalunya durante el 2025
A los proveedores de Girona se les han comprado 11,6 millones unidades de esta fruta, mientras que los productores de Lleida les han vendido 9,5 millones más
Mercadona compró 10,2 millones de kilos de peras en Catalunya durante el 2025
Mercadona compró 21,2 millones de kilos de manzanas a los agricultores catalanes de las provincias de Girona y Lleida durante la campaña de 2025, gracias a los acuerdos con los proveedores gerundenses Fructícola Empordà y Girona Fruits y los leridanos Nufresco y Catafruit.
Según ha informado la cadena de supermercados este lunes en un comunicado, se han comercializado más de 11,6 millones de kilos de manzanas de los campos gerundenses, mientras que el volumen para las comarcas leridanas asciende a 9,5 millones.
Entre las variedades de manzana que ha comercializado Mercadona se encuentran Golden, Granny, Tutti, Royal Gala y Fuji. Así, la compañía ha querido poner en valor su "compromiso" con el sector primario y el tejido productivo catalán.
