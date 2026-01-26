Mercadona compró más de 21 millones de kilos de manzanas en Catalunya durante el 2025

Mercadona compró 21,2 millones de kilos de manzanas a los agricultores catalanes de las provincias de Girona y Lleida durante la campaña de 2025, gracias a los acuerdos con los proveedores gerundenses Fructícola Empordà y Girona Fruits y los leridanos Nufresco y Catafruit.

Según ha informado la cadena de supermercados este lunes en un comunicado, se han comercializado más de 11,6 millones de kilos de manzanas de los campos gerundenses, mientras que el volumen para las comarcas leridanas asciende a 9,5 millones.

Entre las variedades de manzana que ha comercializado Mercadona se encuentran Golden, Granny, Tutti, Royal Gala y Fuji. Así, la compañía ha querido poner en valor su "compromiso" con el sector primario y el tejido productivo catalán.