Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España

Marruecos se ha convertido en uno de los grandes destinos de gas natural que se exporta desde España. Los envíos de gas al país norafricano no dejan de crecer y el año pasado marcaron un nuevo récord, aprovechando al máximo la ayuda que el Gobierno español decidió prestarle en plena crisis energética y que aún se mantiene para asegurar el suministro al país vecino.

España reabrió en junio de 2022 el gasoducto Magreb-Europa, que había cerrado de manera unilateral por Argelia unos meses antes. La reactivación del tubo que pasa a través del Estrecho de Gibraltar y llega hasta Tarifa, en Cádiz, fue histórica porque el tubo desde entonces no se utiliza para que llegue gas natural a España como siempre había sucedido, sino que se ha revertido el sentido del flujo de suministro para mandar gas de España a Marruecos.

La reactivación del gasoducto era un guiño del Ejecutivo de Pedro Sánchez a Marruecos, en un momento en que se trataban de recomponer las relaciones entre ambos países tras años de distanciamiento. Era una ayuda a Rabat para hacerle llegar el gas natural que había dejado de recibir por la decisión de Argelia de cerrar ese mismo gasoducto. Y Marruecos está exprimiendo al máximo ese favor de Moncloa. Los envíos de gas desde España se han intensificado de manera constante, y rozan la máxima de bombeo que tiene el propio gasoducto.

Segundo mayor 'comprador'

Durante todo 2025, Marruecos recibió un total de 10.375 gigavatios hora (GWh) de gas natural desde España, con un fuerte incremento del 7% hasta marcar otro máximo desde la reapertura del tubo submarino que une ambos países, según los registros de Enagás, el gestor del sistema gasista español y de la red nacional de gasoductos. El volumen de envíos aprovechó más del 90% de la capacidad total del gasoducto (de hasta 11.500 GWh anuales). La capacidad máxima teórica de exportación del gasoducto desde Tarifa es de 960 GWh cada mes, y durante el último año incluso se ha registrado algún mes que se ha superado ese tope.

Marruecos fue el año pasado el segundo mayor destino de la reventa de gas desde España, concentrando casi un 26% del total de reexportaciones y colocándose solo por detrás de Francia, que sumando las compras a través de gasoducto y las realizadas por barco copó cerca de un 35% de los envíos de gas que salen de España a otros países, según los registros combinados de Enagás y de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

Desde que se revirtió el sentido del flujo del gasoducto de Tarifa, los envíos de gas a Marruecos no han dejado de crecer. Durante 2023, el primer año completo en que se utilizó el tubo para mandar gas al país norafricano, se alcanzaron los 9.471 GWh; al año siguiente el volumen creció un 2,8%, hasta los 9.703 GWh; hasta el récord del año pasado, con 10.375 GWh, y el mayor incremento interanual hasta ahora con un alza del 7%.

Ni una molécula de Argelia

Aquel guiño de 2022 del Gobierno español a Marruecos fue detonante para que se tensasen aún más las relaciones diplomáticas con Argelia -tradicional principal proveedor de gas hacia el mercado español y que hoy sigue siéndolo-, que ya pasaban entonces un momento de tiranteces por el giro del Gobierno en la postura tradicional española sobre el Sáhara Occidental, pasando a respaldar el plan autonomista de Marruecos y que Argel rechaza de plano.

En sentido estricto, España no está vendiendo gas a Marruecos. El papel de España se limita a recibir en sus plantas de regasificación los barcos con el gas que compra Rabat a cualquier país proveedor y lo envía a través del gasoducto de Tarifa hasta el país alauí. Todo el gas reexportado desde España a Marruecos cuenta con un certificado y monitorización de origen para asegurar que no envía ninguna molécula procedente de Argelia, como exige el Gobierno de Argel.

El Gobierno argelino, de hecho, llegó a bloquear durante más de dos años (desde mediados de 2022 hasta casi finales de 2024) las relaciones comerciales con España, pero dejando fuera del boicot sus ventas de gas. Argel también amenazó con romper también contratos de suministro de gas firmados con empresas españolas si detectaba que parte de su gas acababa siendo revendido a Marruecos, con el que ha roto relaciones diplomáticas también a cuenta del Sáhara Occidental. El Ejecutivo español ha negado por completo todo este tipo que el gas argelino pueda ser redireccionado a Marruecos y mantiene activo un plan especial para evitar tal posibilidad.