Primeras investigaciones
Adif asegura que es la primera vez que el centro de control de Barcelona tiene una avería de esta magnitud
El gestor de la infraestructura advierte de que el fallo se ha dado por el "funcionamiento anómalo" de los servidores informáticos que transmiten la información desde el Control de Tráfico Centralizado hasta el terreno
Adif y Renfe no ponen fecha al retorno de la normalidad en Rodalies y advierten de que llegan "más lluvias"
Los primeros compases de la investigación de Adif sobre qué y, sobre todo, por qué ha ocurrido un fallo que ha paralizado en dos ocasiones el servicio de Rodalies este lunes han desvelado un "funcionamiento anómalo" de los servidores informáticos que transmiten la información desde el centro de control hasta el terreno, según la empresa. Las mismas fuentes han advertido que es "la primera vez" que se produce un fallo de estas características en el Centro de Tráfico Centralizado (CTC) que tienen en la Estació de França.
Se trata de un dispositivo que muchas veces se asimila al "cerebro" de la red de Rodalies. En este caso lo gestiona Siemens y está instalado desde 2018. El fallo de este lunes, prosiguen desde Adif, se ha producido cuando esos servidores informáticos han dejado de enviar la información hasta los elementos de campo, es decir, hasta los enclavamientos, que son las señales que permiten conocer la situación de los trenes. En el momento en el que desde el CTC se han dado cuenta de que no podían saber a ciencia cierta dónde estaba repartido el material móvil y no podían ordenar su circulación, han optado por suspender el tráfico. Esto ha ocurrido, además, dos veces.
Sistema puntero en Europa
Desde el gestor de infraestructuras ferroviarias han recordado que en esta ocasión no ha servido de nada contar con un sistema redundante como el que tienen en la estación de Sants. Años atrás, en averías del CTC del 2013 o 2015 que provocaron gravísimas crisis en Rodalies, lo que había ocurrido es que no existía esa duplicidad o, en otra ocasión, que un error de la empresa que servía el 'software' del centro de control provocó que desapareciera toda la información de las pantallas.
Descartado, en "un 99%", por parte del secretario de Estado del Ministerio de Transportes, José Antonio Santano, que se haya producido un ciberataque a las instalaciones de Adif, desde la empresa pública aseguran que se trata de una instalación "puntera" en Europa y que hay otros operadores de transportes, como Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) o Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que usan este mismo dispositivo. De momento, a la espera de que la investigación interna concluya el porqué del fallo, lo ocurrido este lunes ha sido la gota que ha colmado la paciencia del Govern y que ha acabado con la petición de ceses en Adif y Renfe, consumada horas después.
