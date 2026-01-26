Objetivo: minimizar la movilidad
Catalunya activa el decreto de teletrabajo y refuerza el autobús ante el caos en Rodalies
DIRECTO | Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo
La Generalitat ha acordado este lunes activar el decreto de teletrabajo para minimizar la movilidad en Catalunya y reforzar todas las líneas de bus interurbano durante la jornada ante las incidencias que registra la red de Rodalies. Las medidas se han acordado en una nueva reunión de seguimiento del Govern coincidiendo con dos nuevos paros en la red debido a incidencias informáticas.
El Govern ha asegurado que sigue "con preocupación la situación ferroviaria en Catalunya" en un comunicado posterior a ese encuentro. Además, el Ejecutivo catalán "mantiene el contacto permanente con los agentes económicos y sociales del país para compartir y actualizar la situación de la red ferroviaria de Rodalies y las consecuencias que se derivan". Ha añadido que celebrará un nuevo encuentro con todos ellos para analizar la situación.
El Govern ha exigido a Renfe y Adif una solución a las nuevas incidencias registradas esta mañana, mientras que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que tiene delegadas las funciones de presidente, "comparecerá este miércoles en el Parlament de Catalunya".
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo
- José María Díez, 61 años, afectado por un recorte del 22% en su pensión: 'Nadie me explicó con claridad las consecuencias
- Mercadona, Aldi y DIA alertan de desabastecimiento en algunas tiendas por la limitación de tráfico de la borrasca Ingrid
- Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
- La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
- La calle de Catalunya donde cruzar la acera significa cambiar de provincia, municipio y comarca
- Los maquinistas se niegan a circular ante las intensas lluvias por motivos de seguridad