Catalunya activa el decreto de teletrabajo y refuerza el autobús ante el caos en Rodalies

La Generalitat ha acordado este lunes activar el decreto de teletrabajo para minimizar la movilidad en Catalunya y reforzar todas las líneas de bus interurbano durante la jornada ante las incidencias que registra la red de Rodalies. Las medidas se han acordado en una nueva reunión de seguimiento del Govern coincidiendo con dos nuevos paros en la red debido a incidencias informáticas.

El Govern ha asegurado que sigue "con preocupación la situación ferroviaria en Catalunya" en un comunicado posterior a ese encuentro. Además, el Ejecutivo catalán "mantiene el contacto permanente con los agentes económicos y sociales del país para compartir y actualizar la situación de la red ferroviaria de Rodalies y las consecuencias que se derivan". Ha añadido que celebrará un nuevo encuentro con todos ellos para analizar la situación.

El Govern ha exigido a Renfe y Adif una solución a las nuevas incidencias registradas esta mañana, mientras que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que tiene delegadas las funciones de presidente, "comparecerá este miércoles en el Parlament de Catalunya".