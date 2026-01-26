Colliers, la empresa que está a punto de hacerse con la ingeniería de Ayesa: en el Nasdaq, 70 países y 24.000 empleados

El germen de la multinacional sevillana Ayesa, que ha sido durante décadas un referente empresarial en la ciudad hispalense, fue la ingeniería. Esta división fue la que permitió a su fundador, José Luis Manzanares Japón, conformar una compañía líder, con miles de trabajadores y con gran presencia internacional.

Precisamente esta área de negocio es por la que ahora puja -sin otros competidores- la canadiense Colliers, una multinacional especializada en la prestación de servicios inmobiliarios que cuenta con 24.000 empleados, tiene presencia en más de 70 países y cotiza en el Nasdaq, la bolsa de valores electrónica automatizada más grande de los Estados Unidos y el segundo mercado bursátil más grande del mundo. El valor de su acción en el parqué se situaba esta última semana en el entorno de los 140 dólares.

Hay que recordar que la compañía sevillana contaba con dos divisiones, la histórica de ingeniería y la tecnológica, que en los últimos compases copaba dos tercios de su negocio, y cuya venta al consorcio público-privado vasco liderado por el Gobierno de Euskadi junto a Kutxabank y BBK fue anunciada apenas unos minutos antes de las campanadas que dieron paso a 2026.

Presencia en España y venta de propiedades de lujo

Colliers quiere hacerse con el 100% de Ayesa Ingeniería, lo que supone una integración de la sevillana en la división dedicada a este sector de la canadiense. Según fuentes conocedoras de la operación, la idea es que este proceso se lleve a cabo de manera similar a la integración en la compañía de Englobe, una firma también canadiense y experta en ingeniería que ha mantenido su nombre y su sede fiscal, al igual que a sus trabajadores. Si es así en el caso de Ayesa, se dará a conocer una vez se culmine el proceso de venta.

Precisamente esta es una de las principales preocupaciones en Sevilla: si se mantendrá el grueso de su plantilla de la pata de ingeniería en la capital hispalense. En estos momentos, se encuentra ubicada en Sevilla TechPark, donde es una de las empresas más potentes y de las primeras en apostar por la Cartuja para asentarse.

La compañía cuenta con oficinas en Andalucía -en Málaga y Marbella, donde gestiona propiedades de gran lujo en la Costa del Sol- y con otras en España, concretamente en Madrid, Barcelona y Valencia. Sus ingresos anuales son de unos 5,5 billones de dólares (esto es, algo más de 4.700 millones de euros) y cuenta con activos en gestión por más de 108 billones de dólares.

Asesoró la venta del Edificio Generali para el Four Seasons

Entre las operaciones más destacadas llevadas a cabo por Colliers en Sevilla el pasado año se encuentra el asesoramiento a Shaftesbury en la venta a Blasson Property del edificio de oficinas Generali en la Plaza Nueva, con proyecto y licencia para su reconversión en un hotel de lujo que será operado por Four Seasons.

El año pasado, el equipo de Colliers cerró 11 transacciones hoteleras en España por un importe global de 815 millones de euros. Esto representa aproximadamente el 20% del volumen total transaccionado durante todo el 2025.

Fortalecimiento del área de ingeniería

Además de las divisiones de servicios inmobiliarios e ingeniería, la empresa cuenta con otra pata de negocio, la gestión de inversiones. “El liderazgo visionario de Colliers lleva 30 años proporcionando a sus accionistas una rentabilidad anual compuesta de aproximadamente el 20%”, asegura la canadiense en su web.

La posible compra de Ayesa o de la canadiense Englobe van enfocadas al objetivo de Colliers de reforzar su presencia internacional de la mano del área de ingeniería.

Salida de la familia Manzanares, 60 años después

Al frente de esta gran corporación a nivel mundial se encuentra Jay Hennick, presidente y CEO global de Colliers International. En España y Portugal, Mikel Echavarren ejerce estas funciones. Anteriormente, fue presidente y CEO de irea desde su fundación en 2002 hasta marzo de 2018, cuando irea se incorporó a Colliers.

En el caso de Ayesa, según apuntan fuentes cercanas a la compañía, el CEO podría recaer en una persona de las que conforman la propia cúpula actual de directivos de la empresa, aunque aún está por definir.

La venta supondrá la salida al completo de la familia Manzanares de Ayesa. Hay que recordar que la firma fue fundada en 1966 -hace justo 60 años- y dirigida desde 2019 por su el hijo del impulsor, José Luis Manzanares Abásolo, quien dio entrada en 2021 a A&M Capital Europe (AMCE), el fondo de inversión que se hizo con el grueso de la compañía y que controlaba, hasta su proceso de venta, dos tercios de su capital.