Raquel Roca, experta en marca personal, sobre el avance de la IA: "Cuanto más evidente sea el esfuerzo humano, mayor es su valor"

Raquel Roca, experta en marca personal y autora de 'El poder del carisma', afirma que nuestra era se encuentra impulsada por la inteligencia artificial. Básicamente, nos encontraríamos con una multitud de herramientas de próxima generación que desafían positivamente lo que significa ser humano.

Para la experta, cuando la IA se integra en disciplinas como la computación cuántica, realidad aumentada y computación espacial, "se crea un ecosistema tecnológico que amplifica las capacidades humanas de manera exponencial".

Esta confluencia no solo supone un desafío para lo que significa ser humano, sino que también redefiniría las formas de interactuar con nuestro entorno, cómo tomamos decisiones y de qué manera vivimos nuestras vidas.

El valor humano frente a lo tecnológico

Roca tiene claro que el valor tecnológico no puede ser comparable a lo que nos aportaría una experiencia humana completa. En general, las personas preferirían "los productos y experiencias que suponen una implicación humana evidente... aunque el resultado sea el mismo que el conseguido por una máquina".

En el momento en que disponemos de un servicio con trato personal y una atención cuidada, la satisfacción del cliente aumentaría. "Ser carismático es tener la capacidad de ofrecer un valor extraordinario, emocional, que va más allá de la funcionalidad".

En cierto modo, el valor extremo de un producto se construiría a base de elementos más bien inmateriales. De esta forma, el profesional carismático, capaz de equilibrar sus capacidades biológicas como ser humano, se convertiría en un "humano premium" en el mundo de los negocios.

El entrenamiento de IA en España

El Gobierno de España ha confirmado la inscripción de España al concurso de promoción de gigafactorías de IA en la Unión Europea, a través de la iniciativa InvestAI. Este programa europeo planea destinar cerca de 200.000 millones de euros para la creación de gigafactorías de inteligencia artificial.

El proyecto espera proporcionar al continente una infraestructura que refuerce la autonomía tecnológica, y posicionar a la UE "al frente del desarrollo de capacidades de IA soberana, sostenible y de alto rendimiento". Según el Ejecutivo, esta participación en el proyecto podría posicionar España a la cabeza del ecosistema europeo de inteligencia artificial.

Una oportunidad para la 'soberanía digital'

De esta forma, se combinaría el capital público y privado, la capacidad industrial y el talento tecnológico, planteando un objetivo de soberanía digital. Las instalaciones se emplearían para el desarrollo y entrenamiento de modelos de IA de próxima generación.

En palabras del ministro de Transformación Digital, Óscar López, "la inversión público-privada conjunta podría superar los 4.000 millones de euros para hacer realidad esta gigafactoría". El proyecto contará con la colaboración de organismos públicos como la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

Hasta el momento, las localizaciones propuestas para el concurso serían la localidad de Móra la Nova, en Tarragona, y el municipio madrileño de San Fernando de Henares. El objetivo de la Comisión Europea sería establecer, al menos, cuatro instalaciones distribuidas en los distintos Estados miembros. Además, las gigafactorías seleccionadas deberán estar operativas entre 2027 y 2028, pudiendo disponer de financiación comunitaria.