Plusfresc, el súper que quiere llevar la fruta fresca de Lleida por toda Catalunya

Ya no existe en Lleida la calle de la Estereria, aquella en la que el matrimonio formado por Rafael Pujol Sala y Carme Solanes Asmet fundó en 1929 su primer colmado, bautizado con el original nombre de Momotombo (por la marca de café que vendía) y en el que se despachaban productos de alimentación y artículos de droguería. La calle, situada en el centro histórico de la ciudad, fue bombardeada durante la Guerra Civil y posteriormente demolida por el ayuntamiento para abrir un paso más amplio. Sí pervive la cadena Supermercats Pujol, heredera de aquel desaparecido Momotombo, hoy más conocida en el territorio leridano por su marca insignia Plusfresc. "En el Consejo de Administración se sientan ahora miembros de la cuarta generación de la familia", indica Francisco González, director general de la compañía.

Supemercats Pujol es la empresa de distribución y gran consumo líder en superficie en las comarcas de Lleida, emplea a más de 1.500 trabajadores y ha sabido fidelizar a los agricultores locales para que sean sus proveedores de productos. Y esa, según admite la clientela que frecuenta sus tiendas, es una de las claves de su éxito: los frescos. "Nuestra actividad no se entiende sin esa integración al territorio, por eso trabajamos no solo la responsabilidad social y ambiental, que también, sino que damos una importancia primordial al origen del producto, a la proximidad", insiste González, que entró en la compañía en 2013, tras pasar previamente por los hipermercados Continente (luego integrados en Carrefour) y los grandes almacenes Pyrénées, en Andorra.

"Las formas de comprar han cambiado mucho en los últimos años, por factores económicos y porque cada vez hay más conciencia sobre el buen aprovechamiento del producto, y eso ha afectado también a la manera en la que los supermercados presentamos los productos y en nuestro propio surtido. Tenemos calculado, en nuestro caso, que el 51% de los compradores prefieren ser atendidos por un carnicero o un pescadero en el mostrador, con una atención personalizada, mientras que el 49% restante se inclina por el libre servicio, siempre hablando de producto fresco... Por eso mantenemos las dos opciones", detalla el director general, que indica que la última información disponible, correspondiente a 2024, habla de una facturación de 203 millones de euros, "lo que supuso un aumento del 2,8% en valor y del 2% en volumen".

Interior del supermercado Sunka, en Lleida, la nueva versión de establecimientos de la cadena Supermercats Pujol. / Mercè Gost Parera / RG7_EXTERNAS

A la espera de cerrar los resultados del reciente 2025, "la previsión es haber cerrado este último ejercicio con un crecimiento del 5%, gracias a las nuevas aperturas, la mayoría de ellas en Lleida, y a los cambios y reformas que estamos haciendo en las 89 tiendas que ya tenemos", cuenta González. La empresa cuenta con un capital social 100% leridano, en manos de las dos familias que formaron los hijos de los fundadores, los Pujol y los Oncins (el actual presidente es Rafael Oncins Pujol), y mantiene un crecimiento orgánico, "lo que implica que la expansión no es tan rápida como si se fueran comprando establecimientos ya existentes a terceros", precisa el director general.

Un laboratorio llamado Sunka

En su actual plan estratégico, diseñado con el horizonte de 2027, "la previsión es que cada año se inviertan 15 millones de euros en al menos tres nuevas aperturas, lo que nos acercaría al centenar de tiendas al final de ese periodo", apunta el responsable de la compañía. "Yo creo que si hacemos un esfuerzo, llegamos", remacha González, quien insiste en que, en este momento, el foco de la empresa está puesto estrictamente en extenderse por Catalunya, pese a que en el pasado la cadena tuvo locales en municipios de Huesca limítrofes a la provincia de Lleida. "Vamos a seguir creciendo por aquí, que es donde somos fuertes, pero va a haber también aperturas en la ciudad de Barcelona y sus alrededores", avanza. De hecho, en la capital catalana Plusfresc dispone ya de seis tiendas, además de las que tiene en L'Hospitalet de Llobregat, Manresa y Terrassa.

¿Cuál es su punto fuerte? Sin duda, la joya de la corona de Supermercats Pujol es su establecimiento Sunka, una tienda de cuidado diseño, productos de alta gama y con unas selecciones de frescos de primer orden, de frutas y verduras locales, pero también de carnes, embutidos y pescados. "Sunka es nuestro laboratorio, es un entorno omnicanal en el que probamos nuevas tecnologías, por ejemplo, pero es también nuestro laboratorio de ideas, ya que al ser un espacio en el que hay mucho contacto con el cliente, se puede reaccionar rápido para atender sus necesidades". La tienda, que ahora cumple 25 años, fue premiada en 2024 por la organización Aecoc como supermercado más innovador de España.

"El principal problema que tenemos, igual que para el resto del sector del comercio y del gran consumo, es que no encontramos profesionales", lamenta González. Para tratar de solucionarlo, la empresa puso en marcha hace ya tres lustros una Escuela de Frescos, por la que pasa el personal de la compañía, "y en la que se capacita a todos los trabajadores a poder entender, llegado el caso, en la pescadería o en la carnicería". Cada año pasan por este centro propio de formación unas 180 personas, además de las que participan en los cursos para formación de directivos, "que son como un máster, pero diseñado bajo nuestros parámetros", subraya el director general.