Finanzas
Laura Encina, experta en finanzas personales, sobre cómo saber si una deuda es buena: "“¿Te va a servir para generar más ingresos?"
Es importante tener en cuenta que nunca hay que financiar un nivel de vida que no puedes alcanzar, según la profesional
Laura Encina, experta en finanzas personales: "No hables mal del dinero delante de tus hijos"
Laura Encinas, experta en finanzas: "Vivimos en un bucle, ya que cuanto más ganamos, más gastamos. Pero si no cambias tu mentalidad, tus hábitos tampoco cambian"
María Rueda
Diversos son los gastos que tenemos que asumir a lo largo de nuestra vida. Y, como a veces no se llega a todo o no queremos gastar todos nuestros ahorros, debemos ser conscientes de lo que estamos comprando en cada momento.
Gastos necesarios
Para hablar de este aspecto que puede preocupar a muchos, la experta en finanzas personales Laura Encina ha hablado de aquello de lo que no tenemos que dudar a la hora de invertir en ello.
Así pues, la profesional ha comenzado hablando de que hay que saber si una deuda es buena. Y explica que lo es si “te va a servir para generar más ingresos y con eso mejorar tu calidad de vida”.
El ejemplo que pone es el de pagar un coche a plazos en el caso de que “lo necesites para trabajar o para tu cotidianidad”, ha continuado. Eso sí, conviene comprarse un coche que uno se pueda permitir realmente y, “no por el hecho de pagarlo a plazos, irse a un coche de gama más alta de lo que puedas permitirte”, ha continuado.
Por último, en este listado ha incluido algo tan básico y necesario para la salud como pueden ser los aparatos bucales de un hijo.
Piénsatelo dos veces
Por otra parte, Encina ha hablado de aquello que no es recomendable pagar a plazos. Dentro de este listado de cosas o servicios está, por ejemplo, el irse de vacaciones y, sobre todo, adquirir un móvil, pues es “una de las deudas peores que tenemos hoy en día”, ha dicho de manera rotunda la experta.
Para zanjar el vídeo, la profesional en el sector financiero ha aconsejado plantearse siempre si “lo quiero o lo necesito” a la hora de comprar o no algo.
Y es que nunca hay que financiar un nivel de vida que no puedes alcanzar.
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- La dueña de los arroces SOS compra el 100% de la fábrica italiana que produce la pasta fresca de Mercadona
- La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo
- Mercadona, Aldi y DIA alertan de desabastecimiento en algunas tiendas por la limitación de tráfico de la borrasca Ingrid
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- José María Díez, 61 años, afectado por un recorte del 22% en su pensión: 'Nadie me explicó con claridad las consecuencias
- La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio