Tres informes clave para el futuro de Europa y de las reformas en España: "El modelo europeo debe evolucionar hacia un futuro común"

Sin duda alguna, Europa se encuentra en un proceso de constantes cambios, sobre todo en materia social. En este sentido, es habitual el debate acerca de las necesidades que exige el continente, e incluso la exigencia de una mayor colaboración entre países europeos.

Para Manuel Álvarez, economista y autor de 'Pensiones: La promesa rota', es fundamental abordar tres grandes transiciones: la demográfica, impulsada por el envejecimiento y las migraciones; la tecnológica, que ofrece grandes oportunidades de crecimiento, aunque con ciertos riesgos de desigualdad; y la transición energética y climática.

Lo más importante para el experto sería ampliar nuestra visión a largo plazo, alejándonos un poco de estas preocupaciones inmediatas del día a dia. A partir de ello, las autoridades deberán crear una agenda reformista con el propósito de garantizar un futuro adecuado.

Un equilibrio en las prioridades europeas

En el primer informe, El futuro de la protección social y del estado de bienestar en la Unión Europea, expertos europeos analizan tendencias en cuanto a envejecimiento, reducción de la fuerza laboral, digitalización y transición verde. Este informe busca asegurar la protección social en Europa, frente a posibles nuevos desafíos.

En palabras de Álvarez, si se tiene en cuenta este informe, España debe disminuir el peso excesivo de las pensiones de la Seguridad Social. El objetivo de ello sería poner en valor otros aspectos que se han visto perjudicados en el país como la infancia, juventud, vivienda, inclusión laboral y la financiación global del estado de bienestar.

Una transformación del mercado financiero en Europa

El segundo informe, Mucho más que un mercado, se centra en la necesidad de adaptación del mercado único a nuevos retos. Los responsables del estudio señalan la pérdida de peso económico de Europa a nivel global, debido a la rápida expansión de economías emergentes, así como un crecimiento menor que el de otras economías avanzadas. La clave para el continente sería recuperar su capacidad de crecimiento.

En cuanto al tercer informe, El futuro de la competitividad europea: una estrategia de competitividad para Europa, en este se establecen tres medidas fundamentales: fomentar la innovación tecnológica, reducir los costes energéticos sin renunciar a la descarbonización, y disminuir las dependencias estratégicas en sectores como materias primas y semiconductores.

Por último, si tomamos en cuenta ambos informes, Manuel Álvarez considera que el crecimiento económico se verá influenciado por nuestra competitividad, así como por la capacidad de financiar la transición energética y digital. Todo ello exigiría una transformación del mercado de capitales.

La debilidad estratégica de España

Ahora bien, si hablamos del contexto nacional, el economista le da especial importancia a las pensiones. En concreto, el reto actual del Estado consiste en "construir un sistema de pensiones más sólido y sostenible, que no solo mantenga el equilibrio, sino que también impulse el progreso".

Para este, es fundamental tomar acciones, centrándonos en el futuro que deseamos crear, mediante la promoción de medidas específicas:

Fortalecer el Fondo de Reserva de la Seguridad Social

de la Seguridad Social Ampliar los fondos de pensiones a toda la población

a toda la población Fomentar el ahorro para la jubilación

Según afirma Manuel Álvarez, la implementación de este tipo de medidas se convierte en una oportunidad para asegurar el bienestar de las generaciones futuras. Por tanto, el primer paso para lograrlo sería tomar responsabilidades con visión y determinación.