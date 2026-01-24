Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorpresa para muchos propietarios: tu garaje también puede pagar la tasa de basuras

El 'tasazo' se extiende por toda España y obliga a revisar las plazas de aparcamiento

La tasa de basuras media se sitúa en 116 euros anuales por hogar en su mayor subida de la década

Sant Cugat anuncia una congelación de su tasa de basuras pese a haber aprobado un incremento del 26%

Imagen de archivo de marzo de 2025 de una señora tirando la basura para ilustrar una noticia sobre el tasazo de basuras

Imagen de archivo de marzo de 2025 de una señora tirando la basura para ilustrar una noticia sobre el tasazo de basuras / Zowy Voeten / EPC

Mariona Carol Roc

La nueva tasa municipal de basuras, basada en el principio de quien contamina paga, avanza en su implantación en prácticamente todos los municipios españoles.

Su aplicación está generando un impacto directo en viviendas y también en plazas de garaje, algo que muchos propietarios desconocían.

Cómo se calcula

El importe de la tasa depende de factores como:

  • Valor catastral del inmueble.
  • Consumo de agua.
  • Número de personas empadronadas.

Este sistema, ya aplicado en ciudades como Castelldefels (Baix Llobregat, Barcelona), fue, en 2025, de un importe de 140 euros anuales por domicilio, una cifra que también afecta a los garajes, según su situación catastral.

Garajes vinculados a la vivienda

Si la plaza de garaje figura dentro del registro catastral de la vivienda, no genera una tasa independiente. Sin embargo, incrementa el importe total que paga el propietario por su domicilio.

Este criterio se está aplicando de forma generalizada en los municipios que ya han activado el tributo.

Dos plazas, dos tasas

Los propietarios con varias plazas de garaje independientes, cada una con su propia referencia catastral, deben pagar una tasa por cada plaza, siempre que se trate de garajes de uso residencial.

Medios especializados advierten de que esto convierte algunas plazas en un lujo, por el coste añadido que supone mantenerlas.

Garajes de uso industrial

Las plazas de garaje con uso catastral industrial están siempre sujetas al pago. Esto incluye, por ejemplo, los aparcamientos para residentes (PAR), que deben abonar la tasa sin excepción.

En estos casos, el pago suele corresponder al propietario, salvo que el contrato de alquiler indique lo contrario.

Un tributo también para plazas independientes

La tasa afecta especialmente a quienes poseen plazas de garaje independientes, incluso aunque no estén vinculadas a una vivienda habitual. Estas plazas, al no estar integradas en un domicilio, no pueden quedar exentas y deben pagar la tasa como unidad catastral autónoma.

El uso y el registro catastral

En resumen:

  • Garajes integrados en la vivienda: no pagan aparte, pero encarecen la tasa del domicilio.
  • Garajes con referencia catastral independiente: pagan su propia tasa.
  • Garajes de uso industrial o PAR: siempre obligados a pagar.

La normativa se está aplicando de forma progresiva, pero la regla general es clara: el catastro determina quién paga y quién se libra.

