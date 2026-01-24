Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAP-7AdamuzSánchezFeijóoGroenlandiaElecciones BarçaVertedero OsonaMamarazzisPremios Oscar
instagramlinkedin

"Consolidación, no colapso"

El bitcoin se atasca tras sus máximos históricos y los expertos lanzan un mensaje claro: "No es el final del ciclo"

La criptomoneda reina se estanca tras su rally histórico, pero bancos, ETFs y regulación MiCA siguen impulsando la adopción, según los expertos

Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de "fin de ciclo" en el bitcoin

El bitcoin no despega pese a los ETFs y la regulación europea, mientras los expertos coinciden en que sigue en fase de &quot;consolidación&quot;

El bitcoin no despega pese a los ETFs y la regulación europea, mientras los expertos coinciden en que sigue en fase de "consolidación"

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Bitcoin no despega. La criptomoneda lleva meses moviéndose en un rango lateral tras marcar máximos históricos cercanos a los 126.000 dólares en 2025. Ahora cotiza lejos de ese pico y no logra recuperar impulso. ¿Estamos ante el final del ciclo alcista o simplemente ante una pausa?

Analistas, expertos en tecnología y juristas coinciden en un diagnóstico: no hay señales claras de agotamiento estructural, pero sí un mercado más selectivo, condicionado por la macroeconomía, los tipos de interés de la Fed y la evolución regulatoria en Europa y Estados Unidos.

Javier Molina, analista de mercados en eToro, lo resume así: "Consolidación, no colapso". A su juicio, el rango actual encaja con una fase de digestión tras varios años de fuertes subidas. "Es un mercado ajustando expectativas, no perdiendo tracción", señala.

Para 2026, Molina plantea escenarios amplios, desde 70.000 hasta 150.000 dólares, en función del entorno macro y de la persistencia de flujos institucionales.

Desde XTB, Javier Cabrera apunta a la falta de catalizadores inmediatos. Recuerda que parte del impulso previo estuvo vinculado a expectativas políticas en Estados Unidos y a un mayor respaldo institucional. "Somos optimistas en bitcoin, pero lo vemos como una inversión a largo plazo", afirma. Advierte, eso sí, de que hasta que la Reserva Federal no baje tipos con claridad, será difícil ver un nuevo tramo alcista sostenido.

ETFs, bancos y normalización financiera

Uno de los grandes cambios estructurales ha sido la consolidación de los ETFs de bitcoin. La entrada de gestoras como BlackRock o Fidelity ha impulsado la legitimación del activo.

Cristina Carrascosa, CEO de ATH21, habla de un "efecto simbólico brutal". Bitcoin ha pasado de activo marginal a instrumento financiero integrado. "Deja de ser narrativa cripto para convertirse en activo macro estratégico", explica.

Además, Carascosa también destaca que la regulación europea con MiCA ha profesionalizado el sector y permitido que más de 80 entidades operen con autorización específica.

Francisco Figuero, divulgador y experto en autocustodia, introduce un matiz clave: no es lo mismo exposición que posesión real. "Los ETFs acercan capital, pero no sustituyen la autocustodia", afirma. A su juicio, bitcoin sigue en fase de descubrimiento como dinero, más allá de la pura especulación.

Empresas y riesgo en balance

El caso de compañías que acumulan grandes cantidades de bitcoin también divide opiniones, como el caso de Michael Saylor con Strategy. Cabrera y Molina coinciden en que no es una estrategia fácilmente replicable. Carrascosa, por su parte, advierte del riesgo financiero si la exposición está apalancada. Una caída del BTC puede tensionar solvencia y financiación, subraya.

¿Qué debe tener en cuenta el inversor?

El consenso entre expertos es claro: el bitcoin sigue condicionado por la liquidez global, la geopolítica y la regulación. No hay euforia extrema, pero tampoco señales de colapso.

Para el inversor minorista, el mensaje es prudente. Exposición moderada, horizonte largo y comprensión del riesgo. Bitcoin no ha desaparecido del radar institucional. Pero tampoco es inmune al contexto económico.

Noticias relacionadas y más

El quid de la cuestión, según los expertos, ya no es si el bitcoin sobrevivirá, sino cuándo encontrará el próximo catalizador que lo saque de esta pausa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La dueña de los arroces SOS compra el 100% de la fábrica italiana que produce la pasta fresca de Mercadona
  2. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  3. Europa y Canadá frenan a Trump en tres días de geopolítica frenética en Davos y Bruselas
  4. Confirmado por el Gobierno: los empleados disponen de cuatro días retribuidos en el trabajo en caso de mal tiempo
  5. El Mundo Today | Los autobuses de Barcelona no aceptarán pagos ni en efectivo ni en tarjeta
  6. El ministro Óscar Puente contraataca al informe de la investigación del accidente de Adamuz y dice que no teme que Sánchez le pida dimitir
  7. El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
  8. No cuelgues las llamadas 'spam': esto es lo que tienes que decir exactamente para que se acaben

Cómo sobrevivir a un alud: el Pirineo se enfrenta a su peor temporada en 30 años

Cómo sobrevivir a un alud: el Pirineo se enfrenta a su peor temporada en 30 años

Xavier Ruyra, cardiólogo: "En la mujer, el infarto pasa más desapercibido porque cuida de ella menos que de los demás"

Xavier Ruyra, cardiólogo: "En la mujer, el infarto pasa más desapercibido porque cuida de ella menos que de los demás"

¿Cuándo salen las notas de los MIR? Fechas clave para saber los resultados

¿Cuándo salen las notas de los MIR? Fechas clave para saber los resultados

Una unidad de TCA de Bellvitge i la Fundació Hospitalàries logra un 60% de éxito con un tratamiento innovador

Una unidad de TCA de Bellvitge i la Fundació Hospitalàries logra un 60% de éxito con un tratamiento innovador

El enólogo que hace vino en un barrio de Sabadell

El enólogo que hace vino en un barrio de Sabadell

El bitcoin se atasca tras sus máximos históricos y los expertos lanzan un mensaje claro: "No es el final del ciclo"

El bitcoin se atasca tras sus máximos históricos y los expertos lanzan un mensaje claro: "No es el final del ciclo"

Una polémica foto de la Casa del Rey une a populismos opuestos

Una polémica foto de la Casa del Rey une a populismos opuestos

Mufasa y el ciclo de LaLiga, por Marc Menchén

Mufasa y el ciclo de LaLiga, por Marc Menchén