El bitcoin se atasca tras sus máximos históricos y los expertos lanzan un mensaje claro: "No es el final del ciclo"

Bitcoin no despega. La criptomoneda lleva meses moviéndose en un rango lateral tras marcar máximos históricos cercanos a los 126.000 dólares en 2025. Ahora cotiza lejos de ese pico y no logra recuperar impulso. ¿Estamos ante el final del ciclo alcista o simplemente ante una pausa?

Analistas, expertos en tecnología y juristas coinciden en un diagnóstico: no hay señales claras de agotamiento estructural, pero sí un mercado más selectivo, condicionado por la macroeconomía, los tipos de interés de la Fed y la evolución regulatoria en Europa y Estados Unidos.

Javier Molina, analista de mercados en eToro, lo resume así: "Consolidación, no colapso". A su juicio, el rango actual encaja con una fase de digestión tras varios años de fuertes subidas. "Es un mercado ajustando expectativas, no perdiendo tracción", señala.

Para 2026, Molina plantea escenarios amplios, desde 70.000 hasta 150.000 dólares, en función del entorno macro y de la persistencia de flujos institucionales.

Desde XTB, Javier Cabrera apunta a la falta de catalizadores inmediatos. Recuerda que parte del impulso previo estuvo vinculado a expectativas políticas en Estados Unidos y a un mayor respaldo institucional. "Somos optimistas en bitcoin, pero lo vemos como una inversión a largo plazo", afirma. Advierte, eso sí, de que hasta que la Reserva Federal no baje tipos con claridad, será difícil ver un nuevo tramo alcista sostenido.

ETFs, bancos y normalización financiera

Uno de los grandes cambios estructurales ha sido la consolidación de los ETFs de bitcoin. La entrada de gestoras como BlackRock o Fidelity ha impulsado la legitimación del activo.

Cristina Carrascosa, CEO de ATH21, habla de un "efecto simbólico brutal". Bitcoin ha pasado de activo marginal a instrumento financiero integrado. "Deja de ser narrativa cripto para convertirse en activo macro estratégico", explica.

Además, Carascosa también destaca que la regulación europea con MiCA ha profesionalizado el sector y permitido que más de 80 entidades operen con autorización específica.

Francisco Figuero, divulgador y experto en autocustodia, introduce un matiz clave: no es lo mismo exposición que posesión real. "Los ETFs acercan capital, pero no sustituyen la autocustodia", afirma. A su juicio, bitcoin sigue en fase de descubrimiento como dinero, más allá de la pura especulación.

Empresas y riesgo en balance

El caso de compañías que acumulan grandes cantidades de bitcoin también divide opiniones, como el caso de Michael Saylor con Strategy. Cabrera y Molina coinciden en que no es una estrategia fácilmente replicable. Carrascosa, por su parte, advierte del riesgo financiero si la exposición está apalancada. Una caída del BTC puede tensionar solvencia y financiación, subraya.

¿Qué debe tener en cuenta el inversor?

El consenso entre expertos es claro: el bitcoin sigue condicionado por la liquidez global, la geopolítica y la regulación. No hay euforia extrema, pero tampoco señales de colapso.

Para el inversor minorista, el mensaje es prudente. Exposición moderada, horizonte largo y comprensión del riesgo. Bitcoin no ha desaparecido del radar institucional. Pero tampoco es inmune al contexto económico.

El quid de la cuestión, según los expertos, ya no es si el bitcoin sobrevivirá, sino cuándo encontrará el próximo catalizador que lo saque de esta pausa.