Proyecto Caetra: nace una plataforma que coordina los diferentes servicios ante catástrofes

El terremoto de Lorca de 2011 fue el punto de inflexión para una empresa del mismo municipio, que se lanzó a poner en marcha una compañía, Civilio, cuyo objetivo consiste en ofrecer sistemas de información para la respuesta y gestión de crisis en emergencias.

Según asegura su CEO, Paco Martínez, a La Opinión « en el terremoto se detectaron una serie de necesidades como revisiones técnicas de los edificios, que si se hubiesen tenido herramientas informáticas, podían haber mejorado la gestión, la respuesta e incluso la recuperación del municipio».

Y, añade «faltaba información . Nuestra plataforma recopila información necesaria para la gestión de la emergencia y esa información es crucial para tomar decisiones», apostilló Martínez.

Actualmente, la compañía denominada Civilio está formada por tres trabajadores y forma parte de la cátedra de ‘Seguridad y de Emergencia y Catástrofes’ de la Universidad de Málaga en el máster de formación permanente en Gestión y Dirección de Emergencias y Desastres.

Esta empresa trabajó en la dana de Valencia realizando 640 evaluaciones de daños en Alfafar



Además, colaboran con otras universidades como la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Politécnica de Madrid, como el departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía.

. Sin olvidar la instrucción a la Escuela Nacional de Protección Civil, a través de distintos cursos en colaboración con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior y la Delegación del Gobierno de Murcia y Granada.

Una compañía organizativa de base tecnológica especializada en el desarrollo de tecnologías de software y sistemas de información para la respuesta y gestión de crisis y emergencias, cuyo nivel de inversión, explican a La Opinión, está en su fase inicial.

«El capital inicial ascendió a 20.000 euros y luego cada proyecto se financia poco a poco», apunta el CEO, Paco Martínez.

En relación a los proyectos que la compañía tiene en marcha, Martínez puntualiza que «la diferencia de esta plataforma respecto a otro tipo de soportes es que no sólo permite la entrada de datos, el análisis y la transferencia sino que te coordina los grupos de intervención, y les asigna tareas. Lo cual nos va a permitir responder mejor en situaciones de crisis», fundamenta Martínez.

Esta firma, además, puede decir que participó para coordinar un grupo de voluntarios en la dana de Valencia obteniendo, según la compañía, excelentes resultados.

«En 48 horas realizamos 640 evaluaciones rápidas de daños en Alfafar, con el apoyo del grupo técnico de la edificación del Ayuntamiento de Málaga. Gracias a la colaboración con el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, pudimos exportar la actuación a 11 municipios más, alcanzando hasta 5.000 evaluaciones de daños y necesidades de actuación en tan solo 22 días, coordinando a 160 arquitectos. Hablamos de un 700% más de eficacia en comparación con los métodos tradicionales, gracias al uso de la plataforma Civilio y valiosísimo e irremplazable trabajo que los grupos de intervención en emergencias realizan», resaltó el CEO de la firma.

Un paso firme

«Esto supone para la sociedad un paso muy importante. Algo que me conmovió en Valencia fue la gratitud de las personas. El ver que lo que haces es útil y, sobre todo ayuda a la sociedad....te hace sentirte realmente bien», afirma emocionado Paco Martínez.

Respecto a la arquitectura tecnológica que utiliza Civilio, los desarrollos están basados en la nube, pero también disponen de servidores locales, permitiendo el acceso sin conectividad a Internet.

Cuenta con el apoyo del Info para incorporar manómetros inteligentes que chequean los hidrantes de los bomberos

Un proyecto, que se integra dentro del programa de Defensa Caetra con el Instituto de Fomento y el Ceeic, Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena, con el que están en la aceleradora de Defensa.

«Dentro de los retos de Caetra, hemos resuelto uno de los objetivos, que era incorporar manómetros inteligentes para hacer un seguimiento de los hidrantes (bocas de incendios) de bomberos para saber el estado en que se encuentran. Y nos está ayudando mucho el Info», explicó el responsable de Civilio.

Revolucionario

¿Pero qué supone esto para la sociedad? «Es un sistema de alerta temprana que permite detectar dónde existe más presión, dónde hay más nivel de agua por inundación o se ha producido un terremoto. Esto nos va a permitir coordinar mejor los grupos de intervención enviándolos a las zonas más afectadas con los primeros recursos que tenemos», subraya el CEO.

Otra de las grandes iniciativas de Civilio es la pizarra digital GOM, o el denominado mapa de situación táctica. «Estamos desarrollando una pizarra digital, que lo que permite es tenerlo todo digitalizado y con trazabilidad, bajo la metodología de gestión operativa de mando, que tendrá gran proyección», adelanta Martínez.

Asimismo, el CEO de Civilio indica que «la tecnología por sí misma no sirve de nada sin el factor de la empatía. Y que el ver lo que haces es últil y ayuda a la sociedad». Civilio está actualmente en Lorca. Para aquellos que deseen contactar pueden visitar su web.

Paco Martínez, de Civilio: "Tenemos que ser más solidarios con los vecinos, hablar más en el ascensor"

Nació en 1971 y por casualidad descubrió la programación a los 14 años, cuando sus padres le apuntaron, casi a la fuerza, a una academia de programación Basic. Al final, resultó ser una decisión clave en su vida: estuvo casi dos años allí apuntado y desde entonces no ha dejado de programar. En 1996 fundó su primera empresa de servicios de Internet cuando esta tecnología apenas empezaba en España. En 2011, el terremoto de Lorca cambió su enfoque profesional. Se involucró en temas de gestión y emergencias tecnológicas en el sector, estudió el Grado Superior de Emergencias y Protección Civil. Desde entonces ha trabajado para unir dos mundos: la tecnología y la gestión de crisis, desarrollando herramientas que realmente marquen la diferencia. Hoy programa más de 8 lenguajes y sigue aprendiendo cada día para mejorar las soluciones que ofrecemos.

En primer lugar, ¿qué mensaje le daría a quienes trabajan en el terreno todos los días salvando vidas?

Les diría que nuestra plataforma sirve para poner aún más en valor el trabajo de gente como los bomberos o policías entre otras muchas personas. Puesto que ese trabajo puede requerir de unas actuaciones posteriores y va a ayudar a una recuperación y una resil iencia de los municipios.

Nos enfrentamos cada vez más a ciudades más vulnerables, por lo que nos vamos a tener que necesitar más

¿Qué papel juega usted en Civilio?

Bueno, soy el CEO de la compañía Civilio y soy un poco el que aporta conocimiento o el saber hacer sobre protección civil. Yo no me dedicaba a las emergencias hasta el terremoto de Lorca; soy informático, pero el terremoto de Lorca me puso en el mundo de la emergencia y desde las necesidades estudié el grado superior de coordinación de emergencias y protección civil para hablar y conocer mucho más a fondo la misma tecnología que los técnicos.

¿Por qué son tan importantes estos proyectos?

Nos estamos enfrentando a ciudades más vulnerables por lo que en una situación de emergencia vamos cada vez más a necesitar a los vecinos. Por este motivo, estos proyectos se hacen fundamentales y vitales.

Háblenos de la Plataforma Civilio.

Civilio es una plataforma innovadora que se compone de un conjunto de aplicaciones diseñada para la coordinación efectiva de grupos en situaciones de emergencia y la recopilación de datos del terreno. Su enfoque principal proporciona a los usuarios una experiencia única al permitir la importación y creación de información. Además, estas aplicaciones ofrecen formularios de recolección de datos adaptados a las necesidades específicas de cada situación , lo que garantiza una respuesta eficiente y personalizada.

Estas herramientas están coordinadas para gestionar equipos y recopilar datos en tiempo real en terrenos

Entonces, ¿garantizan ayudar a la gestión de emergencias?

Efectivamente, estas herramientas están diseñadas para coordinar equipos de intervención de manera efectiva y gestionar la captura y recopilación de datos en tiempo real en terreno durante todas las fases de una crisis o emergencia y nos ayudan en una crisis. Civilio es un startup de origen español y que se distingue por ofrecer propuestas tecnológicas innovadoras seguras y eficientes de alto nivel. Asimismo también participamos en proyectos nacionales y europeos en I+D+I reafirmando nuestro compromiso con la investigación y el desarrollo para afrontar desafíos a nivel local y continental.

¿Le ha cambiado algo la vida al trabajar cerca de situaciones críticas?

Te cambia. La experiencia es un grado. Te das cuenta que cuando estás delante de una persona que tiene que tomar decisiones no es fácil. Yo no me he encontrado en esa tesitura, gracias a Dios. Pero, tiene que ser durísimo. Tenemos que ser un poco más colaborativos, hablarnos un poco más en el ascensor y no sólo del tiempo y qué buen día hace. Intentar relacionarnos un poco más entre los vecinos.

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Desde muy pequeño he montado a caballo y me han gustado siempre las motos. Cuando mis hijos tuvieron una edad me compré una moto y suelo viajar y salir los domingos de ruta.

¿Cuál fue uno de los momentos de inflexión de su vida?

Pues probablemente, cuando era un adolescente, y mi padre me obligaba a ir la academia hasta el momento que mi mente hizo clic y descubrí que era mi vocación. Hoy día programo hasta ocho lenguajes de programación y sigo cada día aprendiendo para mejorar. Y sigo ilusionándome como la primera vez.

¿Lo mejor de Civilio?

Sin duda lo mejor de la compañía Civilio es la capacidad de adaptación y respuesta rápida a las necesidades específicas, que surgen en situaciones de crisis y emergencias ayudando a lar organizaciones a dar una respuesta eficaz y eficiente.