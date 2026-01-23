Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAP-7AdamuzArroces SOSSiratElecciones BarçaVertedero OsonaPensiónPremios OscarTren Cartagena
instagramlinkedin

Tipos de interés

El precio del euríbor hoy, 23 de enero: cambio de rumbo brusco para cerrar la semana

El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa

El euríbor se estabiliza en el 2,217% y condena a subir 10 euros mensuales la cuota a las hipotecas con revisión semestral

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor? / VÍDEO: PI STUDIO

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Euríbor es el nombre que recibe uno de los tantos índices fundamentales en el panorama financiero europeo. Su cálculo se basa en los tipos de interés a los que los 18 bancos más importantes de la Eurozona están dispuestos a prestarse dinero entre ellos.

Este indicador se actualiza diariamente y se utiliza como referencia para determinar los tipos de interés en una amplia gama de productos financieros, como préstamos hipotecarios, préstamos para empresas y productos de inversión.

Valor del euríbor hoy, 23 de enero

A lo largo de 2024, su media fue de 3,675%, marcando un descenso de -0,347 puntos respecto a la media de 2023 (4,022%). En cambio, el año siguiente arrancó con una media de 2,525% y cerró en 2,268%, marcando así un año de estabilidad para los hipotecados.

El índice de hoy, 23 de enero de 2026, queda en 2,243% (+0,027), mientras que la media del mismo mes se sitúa en 2,247% (-0,020).

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

Hipotecas y tipos de interés

Tras varias bajadas consecutivas, el euríbor arrancó el 2025 con una ligera alza en su tendencia. Este cambio de rumbo llevó al índice a situarse en la marca de 2,525 para cerrar el mes de enero, ligeramente por encima de los 2,436% del último diciembre. Cabe recordar que un año atrás la cifra superaba ampliamente el 3%. A lo largo del año, las subidas y bajadas se fueron sucediendo, contribuyendo así a una estabilidad que se saldó con un cierre en 2,268% en diciembre, cifra ligeramente por debajo del valor con el que arrancó.

Así, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2025 es de 0,278 puntos.

Noticias relacionadas

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

Futuro de los tipos de interés

Las opiniones divergen sobre cuántos recortes podría realizar el BCE en 2026, todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El fabricante de Cuétara, Artiach y Birba compra la fábrica de galletas Biscoland en Marruecos
  2. La dueña de los arroces SOS compra el 100% de la fábrica italiana que produce la pasta fresca de Mercadona
  3. China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
  4. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  5. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  6. Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
  7. La cronología completa del accidente de Adamuz: 9 segundos trágicos y 30 minutos de llamadas desesperadas
  8. La respuesta del Gobierno a Antonio Banderas tras sus palabras sobre Pedro Sánchez en televisión: 'Lo respeto y admiro, pero...

Europa y Canadá frenan a Trump en tres días de geopolítica frenética en Davos y Bruselas

Europa y Canadá frenan a Trump en tres días de geopolítica frenética en Davos y Bruselas

Confirmado por el Tribunal Supremo: los propietarios que no usen los elementos comunes del garaje no tendrán que pagar sus gastos de mantenimiento

Confirmado por el Tribunal Supremo: los propietarios que no usen los elementos comunes del garaje no tendrán que pagar sus gastos de mantenimiento

Manolo tira de ironía para valorar el bache del Espanyol: "Le he dicho a los jugadores que por favor ganen, que si no me echan"

Manolo tira de ironía para valorar el bache del Espanyol: "Le he dicho a los jugadores que por favor ganen, que si no me echan"

Óscar Puente: de ida y vuelta

Óscar Puente: de ida y vuelta

La AP-7 reabre un carril en sentido sur este sábado

La AP-7 reabre un carril en sentido sur este sábado

La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo

La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo

La IA ya puede explicar cómo se construyen las emociones humanas

La IA ya puede explicar cómo se construyen las emociones humanas

Consumo investiga a empresas israelíes que ofertan viajes a territorios palestinos ocupados en Fitur

Consumo investiga a empresas israelíes que ofertan viajes a territorios palestinos ocupados en Fitur