Más de 6.000 parados de Catalunya estarán al menos hasta marzo sin poder formarse por un "problema informático" de la Generalitat

Miles de parados catalanes no podrán realizar ningún curso de formación financiado por el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) hasta, como pronto, el 9 de marzo. Un "problema informático" en las oficinas de empleo catalanas ha provocado que centenares de entidades públicas y privadas –el año pasado impartieron este tipo de formaciones un total de 331 centros- no puedan iniciar sus calendarios de certificación profesional, dejando por ello a centenares de profesores sin faena y con la amenaza de expedientes de regulación temporales (ERTE) hasta que arranque el flujo de subvenciones. Los retrasos afectan a alrededor de 6.000 personas, según cálculos trasladados desde el SOC a preguntas de este medio. Si bien fuentes del sector elevan la potencial afectación a unas 10.000 personas.

"La afectación era inevitable y hemos buscado hacerlo cuando la incidencia será menor, que es a principios de año, cuando se hacen menos cursos", justifican desde el SOC. "Todos los usuarios tienen la formación garantizada este año", insisten. "Es una chapuza y denota falta de previsión", replican entidades formadoras, docentes y sindicatos.

El problema se circunscribe a los fondos FOAP (Formación de ofertas en áreas prioritarias), que en la convocatoria del año 2025 movió 90 millones de euros a través de 331 entidades, desde ayuntamientos, academias, sindicatos o patronales. El mismo se deriva de un cambio normativo, impulsado a nivel estatal y que obliga al SOC a migrar su sistema informático a un nuevo servidor.

En dicha migración una parte de su operativa se ha visto suspendida, concretamente la que atañe a los cursos de personas en desempleo que quieren reciclarse a través de un certificado de profesionalidad. El hecho de que los fondos estatales para costear las formaciones no llegaran a Catalunya hasta diciembre tampoco ha ayudado a evitar el incidente.

“Esta adaptación, que estamos finalizando actualmente, se está llevando a cabo para poder gestionar las futuras modificaciones de las estructuras formativas que prevé la nueva FP, para poder ofrecerlas en todos los servicios y programas de cara el futuro”, afirman desde el SOC a preguntas de EL PERIÓDICO. "Los centros ya pueden ir proponiendo nuevos cursos y si todo está listo antes del 9 de marzo, podrán empezar antes", añaden esas mismas fuentes.

El SOC informó de los problemas del calendario el pasado 23 de diciembre, apenas dos días antes de Navidad, cuando gran parte de los centros y entidades formadoras ya estaban de vacaciones. Lo hizo a través de una nota informativa. "No son formas. Hubiéramos agradecido no enterarnos el mismo día que se resuelven los cursos. No creo que ellos supieran del retraso dos días antes de Navidad", afirma el presidente de Catformació, Marc Jacas. "No podíamos comunicarlo antes porque no habíamos resuelto hasta entonces la asignación de subvenciones", replican desde el SOC.

"La formación empezará con normalidad durante el 2026, con la excepción de que para determinadas acciones formativas (vinculadas a los Certificados Profesionales) la autorización del inicio se ha pospuesto hasta el próximo 9 de marzo", explican desde el SOC a este medio. No obstante, otra parte de los cursos, aquellos que tengan módulos formativos que se repitan, no empezarán hasta el 3 de abril, según la primera nota informativa publicada por el propio SOC.

Desde Catformació temen que los plazos puedan alargarse más allá de esas fechas y reclaman que el aumento de plazo temporal para ejecutar las formaciones, que se les ha prometido, se blinde. "De todo lo que no esté en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) no te puedes fiar", afirma Jacas. "Hemos querido garantizar la continuidad formativa y dar las máximas certezas a todo el mundo", replican desde el SOC.

Ese retraso tiene varias derivadas que pueden complicar la vida de parados y formadores. Los primeros no podrán planificar su recualificación contando con los meses de enero, febrero y parte de marzo. Lo que para algunos puede representar un problema de ingresos, ya que la prestación por desempleo es limitada y a algunos puede no alcanzarles para cubrir todo el curso de formación que hubieran querido hacer.

Este tipo de cursos van desde formaciones de dos meses hasta algunas de ocho meses. Otra complicación vendrá para aquellos que querían hacer más de una formación y el retraso puede provocar que en vez de programarse los cursos de manera escalonada, se saquen todos de vez para poder ejecutarlos a tiempo y ello complique compaginar más de uno.

Docentes sin ingresos

El otro colectivo afectado por el retraso son los docentes que imparten dichas formaciones. Sin cursos, muchos se verán sin faena, a menos que tengas las capacidades y la oferta para poder impartir otro tipo de formaciones que no van con retraso. “No han tenido en cuenta al colectivo docente que vivimos de esto”, se quejan desde la Associació de Docents Ocupacionals de Catalunya (Adocat). Entre el colectivo hay una parte que son fijos discontinuos, trabajan por temporadas y este retraso puede significar que los llamen tres meses más tarde a trabajar, lo que implica que consuman tres meses más de su prestación de paro.

Otra parte de los docentes ejercen como autónomos y esos tres meses sin faena para ellos se traducen en tres meses sin esos ingresos. ¿Cuántos profesores se verán afectados? Desde Adocat no tienen la respuesta. "No hay un registro público de docentes acreditados por el SOC, pese a que hay que acreditarse", afirman.

"Es evidente que es algo que se podría prever y no entendemos tanta demora. Una cosa son 15 días y otra tres meses", afirman desde el sindicato CCOO. "Hemos manifestado al SOC nuestra preocupación por los usuarios que no podrán hacer las formaciones y estamos a la espera que se pueda solucionar", afirman desde UGT. Ambas centrales imparten ellas mismas algunas formaciones y a su vez tienen representación en el consejo de dirección del SOC.