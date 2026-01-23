Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sentencia

Llama “chorizo” y payaso” a su jefe en un grupo de WhatsApp y le sale caro: por una deuda de 40 euros ahora tiene que pagarle 1.184 euros

La justicia considera que las expresiones son injuriosas y deberá abonarle una indemnización y publicar el fallo en el mismo grupo de trabajo

Una sentencia pionera avala los despidos de una empresa que perdía dinero por culpa de la IA

Trabaja tres meses y cobra 21.000 euros: esto dice la sentencia por despido improcedente de un trabajador

O. Casado | EFE

“Chorizo”, “payaso irresponsable” y “montón de mierda”. Con estos calificativos se dirigió el trabajador de una empresa de seguridad a su apoderado en un grupo de Whatsapp de 50 personas. El motivo era una supuesta deuda salarial de 40 euros que al final le ha salido mucho más cara. 

El jefe le demandó por injurias y, aunque en un primer momento un juzgado de primera instancia de Murcia rechazó la petición, ahora la Audiencia Provincial le condena a pagarle 1.184 euros.

La Audiencia, en una sentencia que recoge EFE, considera que estas expresiones son injuriosas “desde cualquier punto de vista”, pese a que el juzgado en primera instancia les restó importancia al exponer que no había intención de ofender. El tribunal considera que aunque existiera una deuda, algo que no está probado, no hay razón que justifique ni es proporcional que se le llame así en un grupo de Whatsapp en el que el demandante tiene una responsabilidad laboral.

La condena al demandado

Lo que no ha considerado la Audiencia es que estas expresiones vulneraran también el derecho al honor de la empresa. Añade el tribunal que los términos empleados por escrito y en un mensaje de voz no lo suponen por la motivación a la que responden, el enfado por no cobrar la supuesta deuda.

En cuanto a la indemnización, considera que es proporcional a la ofensa y constituye el importe del salario mínimo interprofesional e incluye la obligación de publicar en el mismo grupo de WhatsApp el fallo. 

