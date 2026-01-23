El Ibex 35 cede ligeramente al inicio de la sesión, pero aguanta por encima de los 17.600 puntos

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este viernes con leves descensos, en una jornada marcada por la prudencia de los inversores. El principal índice de la Bolsa española se deja un 0,25% en los primeros compases de negociación, aunque consigue mantenerse por encima del umbral psicológico de los 17.600 puntos, en torno a los 17.618 enteros poco después de la apertura.

El foco internacional marca el pulso del mercado

La semana ha estado condicionada por la evolución del panorama internacional, especialmente tras la desescalada del conflicto abierto por Estados Unidos en torno a Groenlandia. Después de días de tensión, con amenazas de aranceles e incluso alusiones al uso de la fuerza, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha optado finalmente por rebajar el tono y apostar por una vía diplomática para reforzar el control sobre la región ártica, descartando una intervención militar.

Desde Washington también han llegado nuevas sacudidas al ámbito financiero. Trump ha anunciado la presentación de una demanda por valor de al menos 5.000 millones de dólares contra JPMorgan Chase y su consejero delegado, Jamie Dimon, al considerar que la entidad le negó servicios financieros por razones políticas.

En el frente energético, el mandatario estadounidense ha confirmado la llegada a su país de más de 50 millones de barriles de petróleo procedentes de Venezuela, una cifra que, según ha avanzado, seguirá aumentando. Trump ha aprovechado además para elogiar el “fuerte liderazgo” de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

Empresas y valores: protagonistas en el parqué

La agenda internacional se completa con el movimiento estratégico de TikTok en Estados Unidos. La plataforma de vídeos cortos ha confirmado la creación de una sociedad conjunta con mayoría de capital estadounidense, en la que ByteDance conservará un 19,9%, una fórmula que permitirá a la aplicación seguir operando en el país y esquivar su posible prohibición.

Ya en clave empresarial española, Cellnex ha cerrado la venta de Towerlink France, su negocio de centros de datos en Francia, a Vauban Infra Fibre. La operación se ha completado tras culminar el proceso de información y consulta con el comité de empresa y cumplir las condiciones pactadas cuando se anunció la transacción el pasado mes de octubre.

Por su parte, CaixaBank continúa avanzando en su programa de recompra de acciones. La entidad ha ejecutado ya cerca del 32% del plan en las nueve primeras semanas desde su puesta en marcha, con un importe máximo previsto de 500 millones de euros.

En el parqué, las subidas iniciales estaban lideradas por Indra, que avanzaba más de un 1%, seguida de Acciona Energía y Telefónica. En el lado contrario, los valores ligados al acero encabezaban las caídas, con descensos destacados en ArcelorMittal y Acerinox.

Las principales bolsas europeas también arrancaban la jornada en negativo, con retrocesos más acusados en Milán y París, mientras Fráncfort y Londres mostraban caídas más moderadas.

En los mercados de materias primas, el petróleo cotizaba al alza. El barril de Brent, referencia en Europa, subía por encima de los 64 dólares, mientras que el West Texas Intermediate avanzaba hasta rozar los 60 dólares. En el mercado de divisas, el euro se mantenía estable frente al dólar en torno a los 1,17, y la rentabilidad del bono español a diez años bajaba hasta el entorno del 3,26%.