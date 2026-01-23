Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fitur 2026

Hereu defiende las infraestructuras como "uno de los puntos fuertes" del turismo en España pese a los accidentes de tren

El ministro de Industria y Turismo augura un nuevo año de éxito para el sector

Jordi Hereu, ministro de Industria y Deporte, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, en Fitur.

Jordi Hereu, ministro de Industria y Deporte, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, en Fitur. / José Luis Roca

Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, augura un nuevo año de éxito para el sector turístico español y defiende las infraestructuras del país como uno de sus principales atractivos, a pesar de los accidentes de tren de la última semana en Córdoba y Catalunya. "Las infraestructuras han sido, son y serán uno de los puntos fuertes que España comparte y que el mundo sabe que tenemos", ha afirmado Hereu durante su visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en la que se ha ratificado a Madrid como sede del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

Hereu ha reconocido que a pesar del complejísimo momento que vive España por los accidentes de tren, las infraestructuras "siguen siendo un pilar para el turismo" y uno de los "factores positivos" para los turistas que visitan el país. El ministerio de Industria y Turismo avanzó hace una semana que España habría alcanzado el año pasado la llegada de 97 millones de turistas internacionales, un 3,5% más que un año antes, y un gasto en destino de 134.710 millones de euros, un 6,8% más que en 2024.

El ministro ha recordado, además, que el sector se ha encaminado hacia "la desconcentración de los destinos, la desestacionalización y la diversificación de propuestas y esperiencias" y augura que las perspectivas para este año para el turismo español "también son buenas". "Fitur como termómetro marca el éxito de 2025 y que las perspectivas para 2026 seguirán siendo buenas. Así nos lo dicen en todos los stands, en todas las regiones y en todos los sectores y asociaciones. La primera valoración de Fitur como termómetro sobre la salud del sector turístico es que es muy buena", ha agregado.

Récord mundial

La presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), Gloria Guevara, ha revelado un nuevo récord turístico a nivel mundial con un crecimiento del 6,7% en 2025, más del doble de la actividad económica (3%) al alcanzar los 11,7 billones de dólares de contribución, el 10,3% del PIB mundial. Según los datos del lobi, el año pasado 1.550 millones de personas viajaron por todo el mundo, lo que se traduce en 219.000 llegadas internacionales cada día y 80 millones de viajeros más respecto a 2024.

Y también en este caso las espectativas son optimistas para el año en curso. A pesar de las crisis geopolíticas, el WTTC estima un crecimiento del 4,5% del turismo en todo el mundo, por encima de la actividad económica.

