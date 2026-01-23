Las empresas calculan pérdidas de 9 millones de euros por cada día sin Rodalies y con la AP-7 cortada

La interrupción durante casi 48 horas del servicio de Rodalies y el corte de la autopista AP-7 a su paso por Gelida (Alt Penedès) ha generado -y en el caso del transporte por carretera sigue generando todavía este viernes- unas pérdidas diarias cercanas a los nueve millones de euros, según las estimaciones que ha presentado el Observatori de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.

El cálculo se ha elaborado a partir del tiempo adicional que han tenido que invertir los transportistas y los trabajadores para llegar a sus destinos al tener que utilizar vías alternativas, lo que ha supuesto tener que realizar un trayecto más largo. A ello se han sumado los costes laborales que van a tener que asumir las empresas por la cantidad de empleados que no podían teletrabajar y que han llegado tarde a sus puestos de trabajo. La patronal Pimec estima que el retraso medio ha sido de unos 60 minutos por persona, lo que implica unos 6 millones de euros diarios para el tejido productivo catalán.

También Comertia, la asociación de empresas familiares de comercio, ha alertado de los costes que ha supuesto la suspensión del servicio ferroviario de Rodalies durante estos dos días para los negocios más pequeños. "Ha habido empresarios que han tenido problemas para abrir sus tiendas, empleados que no han podido acudir a su trabajo y clientes que tampoco han podido acercarse a los establecimientos para comprar", ha lamentado el presidente de la entidad, Ignasi Pietx, que no ha descartado reclamar compensaciones por ello.

Aunque tampoco tiene todavía datos concretos sobre el impacto y las pérdidas económicas, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) sí ha expresado su malestar por haber sido, una vez más, el sector que ha pagado los platos rotos. "No se puede matar moscas a cañonazos ni aplicar medidas extremas de forma automática, penalizando injustamente a un sector esencial para el funcionamiento de la economía y el abastecimiento de la población", ha lamentado en un comunicado.

Cortes preventivos por la borrasca Ingrid

Y es que, además del corte que sufre la autopista AP-7, una de las vías de entrada de mercancías por carretera desde Francia hacia el centro y el sur de España, la DGT ha publicado este viernes una resolución en la que restringe la circulación de vehículos de mercancías por determinados tramos de carretas, ante la llegada de una nueva borrasca, esta vez llamada Ingrid.

"Da la sensación de que la decisión de cortar algunas carreteras responde más a una medida de autoprotección administrativa para evitar responsabilidades, que a criterios técnicos objetivos que realmente las justifiquen", prosigue la entidad en la misma nota, en la que subraya que "este tipo de decisiones preventivas, adoptadas sin una verificación efectiva y continua de la situación real de la red viaria, generan un grave perjuicio al transporte de mercancías y a sus profesionales".

"La paralización del tráfico a partir de las 00.00 horas del viernes 23 de enero ha provocado un gran embolsamiento de camiones en diferentes puntos y dificultades de acceso a plataformas y tiendas en unas horas en las que no había nevado y, por tanto, no era necesario detener el tráfico. Se han perdido, así pues, muchas horas de servicio muy importantes para el abastecimiento de los supermercados", denuncia asimismo la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).