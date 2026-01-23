Alex Trias, jubilado con 41 años: "Mi mayor miedo fue pensar en cómo llenar una cantidad inmensa de tiempo sin estructura"

La jubilación anticipada se ha convertido en una opción cada vez más atractiva, a pesar de la dificultad que supone renunciar a una parte de tu pensión. En este sentido, suele haber personas que prefieren arriesgar parte de su colchón financiero, a cambio de vivir más tranquilos.

Este es el curioso caso de Alex Trias, un exabogado estadounidense que decidiría abandonar su carrera como abogado en Washington D.C., para trasladarse a Portugal. Lo más llamativo es que esta decisión la tomaría con tan solo 41 años, dejando atrás una exitosa carrera que le generaba numerosos ingresos.

Modificar tu estilo de vida

Sin embargo, esta decisión no la tomaría solo, ya que su mujer decidió acompañarle hasta Portugal, un país donde "no conocíamos a nadie ni hablábamos el idioma". Aun así, y a pesar de la incertidumbre que suponía cambiar de país, este hecho también les motivó a crecer, aprender y construir una vida desde cero.

Para personas como Alex Trias, Portugal se ha convertido en el destino perfecto para los jubilados. Este destino complementa infraestructuras modernas y parajes naturales con un estilo de vida mediterráneo que atrae a muchos extranjeros.

La importancia de una buena inversión

En general, uno de los quebraderos de cabeza que suelen surgir al jubilarse es la cuestión económica. Básicamente, la transición de ser trabajador para convertirse en jubilado puede afectar bastante a nuestros ahorros. Sin embargo, con este cambio de país Trias saldría ganando, permitiéndole ahorrar hasta "4.300 euros al mes solo por vivir en el extranjero".

La estrategia seguida por el matrimonio habría sido "vivir por debajo de nuestras posibilidades, reinvertir la diferencia y dejar que el interés compuesto haga su trabajo". De esta forma, habrían sido capaces de ahorrar grandes cantidades de dinero. La única diferencia, según el jubilado de 41 años, sería que ahora sus ingresos no provienen de salarios, sino de las inversiones que realizan.

Invertir de forma segura

En muchos casos comenzar a invertir no es una decisión fácil de tomar, ya que esta puede generar un riesgo económico que no todos están dispuestos a asumir. Frente a un contexto financiero cada vez más competitivo, organismos como BBVA nos ofrecen las clave para invertir de forma segura y responsable.

Lo fundamental es tener bien definido nuestro objetivo de ahorro, estableciendo el horizonte temporal al que nos ajustaremos:

A corto plazo : Si decidimos realizar la inversión con el objetivo de ahorrar en poco tiempo , debemos evitar los activos de riesgo , que suelen ser poco constantes. Lo más aconsejable sería elegir productos financieros con una gran liquidez, ya sean depósitos o fondos de inversión .

: Si decidimos realizar la inversión con el objetivo de , debemos , que suelen ser poco constantes. Lo más aconsejable sería elegir productos financieros con una gran liquidez, ya sean . A largo plazo: En caso de que nuestra inversión se oriente a unos posibles ingresos futuros, sí que podríamos elegir opciones más arriesgadas, pero con una mayor rentabilidad a largo plazo. En este caso, como la liquidez no es una variable tan esencial, podemos elegir alternativas como los seguros de ahorro, planes de pensiones, planes de previsión asegurados o la inversión en bolsa.

En todo caso, dos consejos clave para comenzar a invertir serían una buena diversificación, así como invertir de forma periódica. Ambas prácticas nos serían muy útiles para reducir el riesgo de nuestra inversión, generando mayor seguridad para los inversores primerizos.