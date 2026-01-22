Tatxo Benet, nuevo presidente de Femcat

Josep Maria Benet Ferran (Lleida, 1957), más conocido como Tatxo Benet, es desde este jueves el nuevo presidente de Femcat. La fundación privada de empresarios catalanes ha designado al fundador y expresidente de Mediapro como nuevo máximo responsable, en un cargo que ejercerá durante los próximos dos años.

Así lo ha decidido la reunión del patronato de Femcat, reunida esta tarde y en la que se ha puesto punto final al mandato de Oriol Guixà, presidente de La Farga, gigante metalúrgico catalán, transcurridos los dos años previstos en los estatutos de la fundación.

Tatxo Benet se convierte así en el décimo presidente de una asociación fundada en 2004, en un cargo que han ostentado empresarios como Pau Relat (Mat Holding y Fira de Barcelona), Elena Massot (Vertix), Miquel Martí (Moventia), Josep Mateu (Racc), Carles Sumarroca (Comsa) o Joaquim Boixareu (Irestal Group).

Benet, de perfil independentista, fue uno de los fundadores del gigante audiovisual Mediapro, creado en 1994 junto a Jaume Roures y Gerard Romy, en una empresa que tiene en la actualidad 6.000 empleados repartidos entre la producción de contenido audiovisual, los derechos deportivos y el alquiler de material relacionado con esta industria.

Sin embargo, Benet fue forzado a abandonar el cargo el pasado mes de octubre por el principal accionista de Mediapro, la compañía china Orient Hontai, que apostó por Sergio Oslé (exconsejero delegado de Telefónica España y expresidente de Movistar +) para el cargo.

Aquel adiós supuso una verdadera conmoción en los despachos de poder catalanes, ya que desde su fundación el gigante audiovisual catalán había estado liderado por Roures y Benet. El primero, sin embargo, fue apartado del cargo en 2023 víctima de unos resultados lastrados por la pandemia. Su salida propició una aparatosa disputa pública entre ambos, puesto que Roures acusó a Benet de censurarle e impedirle despedirse de la plantilla. Su distanciamiento llegó al punto de que Mediapro demandó a Roures por apropiación indebida, tal y como avanzó este diario.

Al margen de su papel en Mediapro, Benet es uno de los empresarios más activos en su vertiente pública en Catalunya. En los últimos años ha tenido un rol muy activo en el Cercle d'Economia, participa en actividades culturales (impulsó el Museu de l'Art Prohibit, que cerró sus puertas tras un año y medio abierto al público) y es el propietario de la librería Ona Llibres.

Noticias relacionadas

Femcat se define como una asociación de empresarios y directivos que tiene el objetivo de hacer de Catalunya "uno de los mejores países del mundo". Su misión pasa por hacer de esta comunidad "un país competitivo, abierto al mundo, con capacidad emprendedora y de innovación, cohesión social y sostenible a lo largo del tiempo".