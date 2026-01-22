SEMAF, el sindicato detrás de la huelga de maquinistas: qué es, qué reclama y por qué alerta de un problema de seguridad

El nombre de SEMAF ha pasado en pocos días de ser una sigla solo conocida en el sector ferroviario a ocupar titulares nacionales. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios ha convocado una huelga en el transporte por tren los días 9, 10 y 11 de febrero tras los últimos incidentes registrados en la red y ha lanzado un mensaje claro: existe, a su juicio, un problema estructural de seguridad en el sistema.

Pero, ¿qué es exactamente SEMAF y qué papel juega en el ferrocarril español? SEMAF, con más de 35 años de historia, es el sindicato mayoritario entre los maquinistas de Renfe y uno de los actores más influyentes en la negociación colectiva del sector. Representa principalmente a los conductores de trenes de viajeros y mercancías y participa en las mesas de diálogo con empresas operadoras y con el administrador de infraestructuras, Adif.

Históricamente, el sindicato se ha presentado como una fuerza específica de sector. Una unión independiente orientada a la profesión de maquinista, en lugar de un sindicato general afiliado a grandes confederaciones clásicas como CCOO o UGT. Su historia señala que nació, en parte, porque los propios maquinistas querían una representación más centrada en su colectivo que la que ofrecían las confederaciones generales.

Además, el peso de este sindicato no es menor, pues forma parte de la Federation of European Train Drivers' Unions (ALE), la federación que agrupa a los principales sindicatos de maquinistas de Europa.

En diciembre de 2024, en el XV Congreso de SEMAF, la organización eligió a su Comisión Ejecutiva, que encabeza a fecha reciente (2025-2026) a Diego Martín Fernández como Secretario General, quien, esta mañana en el programa de Onda Cero, Más de uno, afirmó que si no les dan garantías, prefieren "mantener la integridad de los usuarios".

¿Qué reclama SEMAF?

El sindicato ha justificado los paros por la necesidad de reforzar los estándares de seguridad ferroviaria. Denuncia, entre otras cuestiones, incidencias recurrentes en la infraestructura, limitaciones operativas y falta de respuesta eficaz a avisos trasladados por profesionales de la conducción.

SEMAF sostiene que los últimos episodios registrados en la red evidencian un deterioro progresivo y reclama más inversión en mantenimiento, revisión de protocolos y responsabilidades claras en la gestión de la seguridad. Además, exige garantías para que los maquinistas puedan operar en condiciones óptimas, tanto desde el punto de vista técnico como organizativo.

Esto pone en jaque a Renfe y Adif, además de mantener en incertidumbre a los viajeros. Los maquinistas son una figura crítica en la cadena de valor ferroviaria. Sin conductores habilitados, la operativa diaria se resiente de inmediato. De ahí que cualquier convocatoria de huelga tenga un impacto directo en miles de viajeros y en la actividad económica.

CCOO y UGT valoran si unirse a la huelga

Tras el anuncio este pasado miércoles a primera hora de la mañana de huelga general de maquinistas tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), tanto Comisiones Obreras (CCOO) como la Unión General de Trabajadores (UGT) están valorando en estos momentos si apoyar la huelga.

Más allá del conflicto laboral

Aunque la huelga tiene una dimensión sindical evidente, el trasfondo es económico. El transporte ferroviario es clave para la movilidad diaria, el turismo y la logística. Cualquier alteración prolongada afecta a empresas, cadenas de suministro y miles de trabajadores.

El conflicto también reabre el debate sobre el modelo ferroviario español en plena liberalización del transporte de viajeros y con un fuerte esfuerzo inversor en alta velocidad.

En este contexto, SEMAF no solo actúa como sindicato laboral, sino como un actor que cuestiona la gestión del sistema. Su advertencia sobre la seguridad sitúa la discusión más allá del convenio y la coloca en el terreno de la confianza en el servicio público ferroviario.

La negociación con el Ministerio de Transportes y las empresas será determinante para evitar una escalada. Lo que está en juego no es solo una huelga puntual, sino la estabilidad de una red que mueve cada día a millones de pasajeros.