Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaRodaliesHuelga maquinistasTren CartagenaBarçaGroenlandiaJuntsElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Tipos de interés

El precio del euríbor hoy, 22 de enero: siguen las buenas noticias para los titulares de hipotecas

El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa

El euríbor se estabiliza en el 2,217% y condena a subir 10 euros mensuales la cuota a las hipotecas con revisión semestral

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor? / VÍDEO: PI STUDIO

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Todo el mundo habla del Euríbor, pero ¿para qué sirve realmente? El euríbor, o Euro Interbank Offered Rate, es el índice por excelencia a la hora de establecer el tipo de interés en una amplia gama de productos financieros, entre ellos los préstamos hipotecarios.

Se calcula diariamente a partir de las tasas de interés ofrecidas por un grupo de 18 bancos europeos líderes, reflejando el costo al que se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario. 

Valor del euríbor hoy, 22 de enero

A lo largo de 2024, su media fue de 3,675%, marcando un descenso de -0,347 puntos respecto a la media de 2023 (4,022%). En cambio, el año siguiente arrancó con una media de 2,525% y cerró en 2,268%, marcando así un año de estabilidad para los hipotecados.

El índice de hoy, 22 de enero de 2026, queda en 2,216% (-0,012), mientras que la media del mismo mes se sitúa en 2,247% (-0,020).

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

Hipotecas y tipos de interés

Tras varias bajadas consecutivas, el euríbor arrancó el 2025 con una ligera alza en su tendencia. Este cambio de rumbo llevó al índice a situarse en la marca de 2,525 para cerrar el mes de enero, ligeramente por encima de los 2,436% del último diciembre. Cabe recordar que un año atrás la cifra superaba ampliamente el 3%. A lo largo del año, las subidas y bajadas se fueron sucediendo, contribuyendo así a una estabilidad que se saldó con un cierre en 2,268% en diciembre, cifra ligeramente por debajo del valor con el que arrancó.

Así, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2025 es de 0,278 puntos.

Noticias relacionadas

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

Futuro de los tipos de interés

Las opiniones divergen sobre cuántos recortes podría realizar el BCE en 2026, todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El fabricante de Cuétara, Artiach y Birba compra la fábrica de galletas Biscoland en Marruecos
  2. China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
  3. Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
  4. Uno de cada cuatro vecinos de la Barcelona metropolitana declara haber sufrido algún delito en 2024
  5. La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado
  6. Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
  7. Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
  8. Junqueras plantea las condiciones para los presupuestos: la gigafactoría, una línea orbital y una ley de pueblos

SEMAF, el sindicato detrás de la huelga de maquinistas: qué es, qué reclama y por qué alerta de un problema de seguridad

SEMAF, el sindicato detrás de la huelga de maquinistas: qué es, qué reclama y por qué alerta de un problema de seguridad

Estos son los principales puntos del preacuerdo sobre Groenlandia anunciado por Trump

Estos son los principales puntos del preacuerdo sobre Groenlandia anunciado por Trump

'Una batalla tras otra' y 'Sinners', rumbo a romper récords en las nominaciones al Oscar

'Una batalla tras otra' y 'Sinners', rumbo a romper récords en las nominaciones al Oscar

Trump vuelve a llamar la atención a España por no alcanzar el 5% de gasto en Defensa

Trump vuelve a llamar la atención a España por no alcanzar el 5% de gasto en Defensa

El precio del euríbor hoy, 22 de enero: siguen las buenas noticias para los titulares de hipotecas

El precio del euríbor hoy, 22 de enero: siguen las buenas noticias para los titulares de hipotecas

Ana Mena da el salto definitivo a la ficción y se une al reparto de 'Furia' junto a Maribel Verdú y Carmen Maura

Ana Mena da el salto definitivo a la ficción y se une al reparto de 'Furia' junto a Maribel Verdú y Carmen Maura

¿Por qué los estudios sitúan ahora al café como "la bebida más saludable que existe"?

¿Por qué los estudios sitúan ahora al café como "la bebida más saludable que existe"?

Los expertos planean vacunar en las farmacias para aumentar las tasas de inmunización entre la población mayor

Los expertos planean vacunar en las farmacias para aumentar las tasas de inmunización entre la población mayor