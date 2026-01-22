Óscar Puente pide “tiempo” a los maquinistas y defiende que las vías de Rodalies son seguras

El sistema feroviario de Rodalies de Ctalunya ha vuelto a amanecer paralizado, después de que a primera hora de esta mañana Renfe informara que los trenes no funcionaba por "problemas operativos". El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha atribuido a los maquinistas la falta de servicio en Rodalies este jueves a causa de sus demandas para "incrementar" la seguridad. "Ellos están pidiendo una serie de medidas de seguridad, que entienden que no se están cumpliendo. Unas medidas de seguridad adicionales a las que ya presentó Adif. Están presentándose a trabajar, pero por razones X no se están prestando el servicio", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio

Pocos minutos después, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido este martes “reconducir la situación” en Rodalies tras una semana que ha calificado de “muy difícil”, marcada por dos incidentes graves ocurridos en un corto espacio de tiempo y que, según ha reconocido, están afectando al ánimo del colectivo ferroviario. Lo ha hecho en una entrevista realizada también por la radio pública catalana, donde, además, ha advertido a los maquinistas de que “no podemos dañar más el sistema ferroviario”, especialmente cuando se mezclan reivindicaciones que “no tienen relación” y que “no se pueden solucionar en unas horas”.

"Demandas inviables"

En línea con la posición de Carmona, el ministro ha vuelto a negar que las cancelaciones de trenes se debieran a problemas de seguridad en la red y ha asegurado que se produjeron porque no existían garantías de que hubiera suficientes maquinistas para prestar el servicio. “El número de maquinistas es fundamental: si no están, el servicio no se puede dar”, ha subrayado. ¿Puede atribuirse entonces a una falta de revisiones técnicas? Puente tambié lo ha rechazado. “Hicimos lo que los maquinistas nos pedían: revisar y auscultar las vías y comprobar algunos puntos fuera de la infraestructura”, ha afirmado.

Sobre las demandas sindicales, Puente ha señalado que algunas peticiones “no son viables” a corto plazo, ya que las intervenciones en la infraestructura “no se pueden ejecutar en pocas horas”. El ministro asegura que, después de varios incidentes encadenados, la situación ha terminado de desbordar el malestar acumulado. "Intento ponerme en la piel de los maquinistas, reconozco el imoacto emocional, pero también les pido empatía con los miles de personas que necesitan a diario el transporte ferroviario para desplazarse" ha dicho. Sin embargo, cree que cuando baje el, a su juicio, "soufflé emocional" de los maquinistas la situación se reconducirá.

La peculiaridad catalana

En el caso del derrumbe del muro de contención en Gelida, ha explicado que la infraestructura había sido revisada y que, según los técnicos, la acumulación de agua por las lluvias incrementó el peso del talud hasta hacerlo incompatible con la capacidad de contención del muro. “Habrá una investigación exhaustiva”, ha asegurado. Puente ha añadido que los episodios de lluvias intensas obligan a “aprender y valorar cuándo y en qué condiciones no conviene mantener el servicio”, una cuestión que, según ha dicho, está “sobre la mesa”.

Ha explicado también que este miércoles por la mañana se produjo el colapso de otro muro en Pineda de Mar (Barcelona), pero que "afortunadamente" se produjo en un momento en el que no se estaba prestando servicio ferroviario. Una vez controlada la incidencia, Adif autorizó la reanudación de la circulación, aunque ha insistido en que si finalmente no se ha podido retomar el servicio ha sido “por la falta de maquinistas”.

Al comparar Rodalies con FGC o el metro de Barcelona, que no detuvieron el servicio, el ministro ha atribuido la diferencia a que Rodalies opera sobre una infraestructura “mucho más antigua, extensa y compleja”, afectada por años de desinversión y por un trazado que discurre por zonas especialmente expuestas a condiciones meteorológicas adversas.

Sin embargo, ha negado que exista un componente político en la gestión del servicio y ha reconocido que Catalunya presenta más incidencias que otros territorios por dos factores diferenciales: la antigüedad de la red y el impacto acumulado de la desinversión, que le ha afectado más que al resto de comunidades de España. “Las inversiones tocaron suelo en 2016, empezaron a remontar en 2018 y ahora vuelven a niveles similares a los de 2011”, ha concluido.