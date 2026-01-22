La 'startup' Oriva desarrolla dos fármacos contra la endometriosis y los miomas uterinos

Barcelona tiene una nueva 'startup' médica. Una de la que se espera un camino parecido al de Ona Therapeutics, SpliceBio o Inbrain Neuroelectronics. Por lo pronto, empieza financiada por uno de los mismos socios que las anteriores. La firma de inversión Asabys Partners ha apoyado económicamente la constitución y primeros años de rodaje de Oriva Therapeutics. La empresa tiene dos líneas de investigación avanzada en marcha y destinará el dinero a montar un equipo mínimo en Barcelona y llevar sus dos activos principales hasta los primeros ensayos clínicos.

Son dos posibles tratamientos para la endometriosis y los miomas uterinos. El primero es una terapia no hormonal capaz (a priori) de modificar la enfermedad sin influir en la capacidad posterior de tener hijos; el segundo es una forma de eliminar estos tumores ginecológicos benignos, que son los más comunes. Ambos son activos que proceden de otras empresas, la gallega Oncostellae y la navarra Medibiofarma, con lo que ya han superado las fases principales de desarrollo. De hecho, el fármaco que ataca la endometriosis empieza un ensayo clínico con mujeres sanas este mismo mes de enero.

"Son activos que actúan sobre dianas terapéuticas validadas y se basan en una química innovadora que los diferencia claramente de las opciones existentes en el mercado", resumen desde Asabys, que han realizado la operación a través de su segundo fondo, Sabadell Asabys II. Este vehículo nació con 180 millones de euros para invertir en 'startups' de este tipo, y lleva ya 10 operaciones realizadas.

Detrás de Oriva Therapeutics está Julio Castro, un emprendedor en serie que cosechó su primer éxito al vender Palobiofarma. Con el dinero fundó otras varias empresas para tirar hacia adelante distintas líneas de investigación. Entre ellas, Oncostellae y Medibiofarma. Ninguna de las dos estaban centradas en salud de la mujer, pero, al mostrar resultados prometedores de forma independiente ambos tratamientos, decidió recurrir a Asabys para que el fondo le ayudara a financiar la constitución de una empresa que estuviese exclusivamente centrada en la salud femenina.

Planes de futuro

Esta firma de inversión con sede en Barcelona ha puesto los fondos suficientes (cantidad que no especifican pero que está por encima del millón) para fichar a un equipo directivo con experiencia, encontrar oficinas, alquilar espacio de laboratorio si la investigación lo requiere –en la fase en la que están los fármacos, no tiene por qué ser necesario ahora mismo– y llevar su desarrollo hasta los ensayos clínicos de fase II.

El dinero se inyecta en forma de préstamo convertible, lo que significa que hasta más adelante –probablemente hasta que no cierren una ronda de inversión convencional con otros inversores– Asabys no será dueño oficial de una porción de Oriva.

En cualquier caso, la apuesta es firme. "Durante bastantes años, muchas enfermedades o necesidades médicas específicas de la mujer ha estado poco atendidas", justifica Clara Campàs, socia directora de Asabys. "La elevada necesidad médica, junto con el renovado interés de la industria farmacéutica en las indicaciones crónicas de salud de la mujer y la extraordinaria química desarrollada por Julio Castro y su equipo, convierten a Oriva en una inversión altamente prometedora", profundiza.

En un escenario sin contratiempos, y pasado el tiempo necesario, ambos activos acabarán convertidos en pastillas que se compren en la farmacia. "Lo fundamental, lo que hace a esta investigación algo diferencial es que está intentando tratar dos enfermedades para las que apenas hay nada que no sean fármacos con esteroides", destaca Castro, que subraya que, precisamente por eso, los suyos presentan un "perfil de seguridad superior". En el caso de la endometriosis, elimina directamente la hormonación del proceso; en el de los miomas, la reduciría considerablemente: "Hace 20 o 30 años que los miomas se tratan igual, con anticonceptivos, con la influencia que eso tiene en el sistema hormonal de la mujer", concluyen desde Asabys.