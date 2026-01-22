Open Cosmos lanza los primeros satélites de su constelación de telecomunicaciones

La empresa de misiones espaciales con sede en Barcelona Open Cosmos ha lanzado este jueves con éxito los primeros satélites de su nueva constelación de telecomunicaciones en órbita terrestre baja (LEO). Los satélites operarán bajo el marco regulatorio español para el registro de satélites y la concesión de licencias operativas, y son el resultado del esfuerzo paneuropeo de mejorar la seguridad en telecomunicaciones, con equipos de España, Reino Unido, Portugal y Grecia contribuyendo al programa.

El lanzamiento se produce tan solo una semana después de que Open Cosmos asegurara espectro prioritario en banda Ka ('airwaves') procedente de Liechtenstein. El espectro en banda Ka es un rango de frecuencias de microondas (aproximadamente 26.5 a 40 GHz) en el espectro electromagnético, utilizado principalmente en comunicaciones por satélite de alta capacidad (HTS), ofreciendo grandes anchos de banda para internet y telecomunicaciones

El lanzamiento sitúa a la compañía catalana como el constructor de constelaciones europeo de referencia para gobiernos e instituciones que buscan reducir la dependencia de potencias extranjeras, como China y Estados Unidos, para funciones críticas, incluidas la seguridad nacional, las comunicaciones y la vigilancia.

El lanzamiento tuvo lugar según lo previsto y logró situar los satélites en una órbita terrestre circular a 1.050 km de altitud. Los satélites representan la primera fase de activación de la futura red satelital de Open Cosmos, un programa diseñado para ofrecer servicios espaciales escalables, resilientes y coordinados para Europa y el mundo. Los satélites demuestran el enfoque de integración vertical de Open Cosmos: desde el diseño de la misión y la producción de los satélites hasta las operaciones.

El ministro de Industria y Turismo de España, Jordi Hereu, señaló que el lanzamiento "reforzará la autonomía tecnológica y la competitividad del ecosistema industrial europeo" y que el Gobierno de España "apoya a Open Cosmos como una empresa altamente disruptiva, líder en innovación espacial y un ejemplo del talento industrial capaz de transformar sectores clave y situar a España y a Europa a la vanguardia de la nueva economía espacial". El lanzamiento consolida los planes previstos hace algunos años en los que el desarrollo de la industria espacial era estratégico.

Al comentar el lanzamiento, Rafel Jordà Siquier, fundador y CEO de Open Cosmos, afirmó: "Este lanzamiento es un hito fundamental para Open Cosmos y un paso crítico en nuestra misión de proporcionar conectividad segura y soberana para Europa y el mundo. Pasar del espectro a satélites en órbita demuestra no solo la madurez de nuestro sistema, sino también nuestra capacidad para convertir una ambición estratégica en capacidad operativa con una rapidez extraordinaria. Estos primeros satélites sientan las bases de una red resiliente diseñada para apoyar a gobiernos, instituciones y socios comerciales con infraestructura espacial fiable cuando más se necesita".

Más allá del logro técnico, el lanzamiento sirve como una sólida prueba de la preparación de la constelación de Open Cosmos. Confirma que el diseño del sistema, los procesos de fabricación y el modelo operativo están listos para volar, sentando las bases para el despliegue por fases del resto de la red en los próximos meses.