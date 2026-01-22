Nueva compra de Molins para crecer en el sector de la vivienda

Molins mantiene su dinámica de compra de otras empresas y lo hace esta vez con una apuesta clara por el segmento residencial. La cementera catalana ha anunciado este jueves la adquisición del 90% de Zenet, una compañía manchega dedicada a la fabricación y comercialización de prefabricados de hormigón armado y pretensados. Ubicada en Escalonilla (Toledo), permitirá a la compañía catalana atender la alta demanda de construcción industrializada de vivienda en la zona central del país.

Fundada en 2007, la actividad de Zenet se focaliza en la edificación residencial, industrial y en obra civil. La empresa opera desde una planta de producción ubicada en una parcela de 184.000 m2 que permite producir 45.000 m2 mensuales de elementos para forjados. Su equipo está formado por 50 profesionales. César Abad, socio fundador de Zenet, continuará como accionista de la empresa tras la operación.

Esta nueva adquisición, en la cual no se ha hecho pública la cantidad que pagará Molins, se enmarca dentro de la apuesta de la cementera catalana por la construcción industrializada de vivienda residencial. Entre los productos principales de Zenet destaca la placa alveolar, uno de los elementos más utilizados en sistemas constructivos industrializados. La integración de la compañía permitirá ampliar la oferta de soluciones estructurales y reforzar la capacidad productiva de Molins, mejorando la eficiencia y la capacidad de respuesta a las necesidades del mercado.

Higini Alfageme, vicepresidente ejecutivo de Precast Business de Molins, ha afirmado que la adquisición "representa un paso importante" en la estrategia de la compañía en soluciones industrializadas de la construcción y ayudará a consolidar la posición de la empresa familiar catalana en este segmento. La operación también pretende mejorar la cobertura geográfica de Molins a los principales mercados de demanda del centro de España.

Tercera operación

La compra de Zenet es la tercera adquisición en el negocio de prefabricados anunciada por Molins en los últimos meses, tras la compra de Concremat en Portugal y la adquisición de Baupartner en el sureste de Europa y confirma la dinámica de crecimiento inorgánico de la empresa de la familia Molins.

A finales del pasado mes de diciembre, la compañía catalana anunció una de sus mayores compras de los últimos años con la adquisición de la portuguesa Secil, en una operación que ascendió a 1.400 millones de euros. Con esa compra, Molins sumaba a sus 7.000 empleados los 2.900 de la compañía lusa, lo que supone un 40% más.

El pasado mes de junio, Molins anunció un relevo en su presidencia que situó en el cargo al primer externo a la familia en la historia de una compañía cuasi centenaria. Pese a la oposición de una de las tres ramas de la familia, los Molins Amat, fue anunciado el nombramiento de Julio Rodríguez. El consejero delegado de la empresa sigue siendo Marcos Cela.