Cumbre de Davos

Lagarde abandona una cena en Davos molesta por los comentarios del secretario de Comercio de EEUU

La presidenta del BCE dejó la sala cuando Howard Lutnick criticaba la actitud de Europa ante la pretensión de Trump sobre Groenlandia, según el 'Wall Street Journal"

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, el pasado diciembre.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, el pasado diciembre. / Boris Roessler/dpa - Archivo

EFE

Davos (Suiza)
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se levantó anoche de forma abrupta de una cena organizada por el Foro de Davos tras considerar ofensivos algunos comentarios del secretaro de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, según recoge el 'Wall Street Journal'. Este diario, que cita fuentes presentes en la cena, informa que los comentarios de Lutnick estaban relacionados con la actitud europea frente las pretensiones del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia, si bien no ha trascendido su contenido.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el diario, algunos invitados aplaudieron las declaraciones de Lutnick, que destacaban el poder de Estados Unidos en comparación con Europa, y otros le abuchearon. Las mismas fuentes señalan que Lagarde se levantó de la mesa antes de que acabara la cena, que había organizado durante el Foro de Davos el presidente de Blackrock, Larry Fink.

El BCE ha eludido comentar el incidente, mientras que un portavoz de la secretaría de Comercio de Estados Unidos citado por el diario ha asegurado que durante el discurso de tres minutos del secretario Lutnick nadie se marchó apresuradamente y que solo una persona abucheó, el exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore.

