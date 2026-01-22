Negociación
Rodalies restablecerá el servicio de Rodalies sin concretar cuándo
Los servicios se recuperarán de forma progresiva después disponer de nuevos informes técnicos que realizan ADIF, Renfe y el sindicato SEMAF
La Generalitat reforzará con 100 buses más las líneas de transporte interurbano
Directo | Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo
Después de más de 40 horas sin servicio de Rodalies y tras una mañana de complejas negociaciones a cuatro bandas entre Govern, sindicato de maquinistas, ADIF y Renfe, se ha llegado a un acuerdo para reanudar el servicio de Rodalies de forma progresiva.
Fuentes del Ejecutivo catalán detallan que los puntos concretos de este pacto los explicará en rueda de prensa la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, tras la reunión celebrada en la estación de Sants de Barcelona.
El secretario de movilidad e infraestructuras, Manel Nadal, y el comisionado de Rodalies, Pere Macias, los negociadores de la Generalitat, han llegado llegado hace escasos minutos a la conselleria desde Sants con el acuerdo firmado bajo el brazo. A esta hora, se reúnen con Paneque para trasladarle los detalles del documento.
El secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín, ha argumentado que si este jueves el colectivo no ha ido a trabajar para cubrir el servicio de corta distancia en Catalunya ha sido porque "en ningún caso Adif nos trasladó ayer que Rodalies era segura con una información fiable". Ante las dudas sobre la seguridad de sus empleados, Semaf ha optado por pedirles que no acudieran a sus puestos de trabajo como medida de precaución.
