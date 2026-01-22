Rodalies restablecerá el servicio de Rodalies sin concretar cuándo

Después de más de 40 horas sin servicio de Rodalies y tras una mañana de complejas negociaciones a cuatro bandas entre Govern, sindicato de maquinistas, ADIF y Renfe, se ha llegado a un acuerdo para reanudar el servicio de Rodalies de forma progresiva.

Fuentes del Ejecutivo catalán detallan que los puntos concretos de este pacto los explicará en rueda de prensa la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, tras la reunión celebrada en la estación de Sants de Barcelona.

El secretario de movilidad e infraestructuras, Manel Nadal, y el comisionado de Rodalies, Pere Macias, los negociadores de la Generalitat, han llegado llegado hace escasos minutos a la conselleria desde Sants con el acuerdo firmado bajo el brazo. A esta hora, se reúnen con Paneque para trasladarle los detalles del documento.