La Generalitat fleta 100 autobuses para garantizar la movilidad de los usuarios afectados por la suspensión de Rodalies

A diferencia de otras crisis ferroviarias de Rodalies, en las que por obras o por incidencias externas, Renfe solía fletar autobuses para cubrir los trayectos afectados, en esta ocasión no ha ocurrido así y ha sido la Generalitat la que este jueves por la tarde ha anunciado el refuerzo con 100 autobuses para garantizar la movilidad en los municipios afectados por la suspensión del servicio en Catalunya. Estos vehículos adicionales operarán en Tarragona y las Terres de l'Ebre con 11 autocares; con dos en Lleida; con un total de 23 en Barcelona y el Baix Llobregat; 15 en el Garraf; 15 en el Maresme; 11 en el Vallès Occidental; 15 en el Vallès Oriental; tres en el Berguedà; otros tres en el Alt Penedés y seis más en Girona.

Este jueves los usuarios han tenido que acudir a los servicios de líneas regulares por carretera (con el pago del correspondiente billete), en vista de que Renfe no había dispuesto de su propia oferta alternativa. Algunas empresas han reforzado sus flotas para atender el crecimiento de demanda.

Paralelamente, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado también de que ha aprobado una excepción temporal a las normas sobre tiempos de conducción y descanso de los conductores de transporte de viajeros por carretera para reforzar los servicios alternativos tras la suspensión de Rodalies en Catalunya, de manera que el límite de conducción diaria pasará a ser estos días, y mientras la contingencia se mantenga, de las nueve horas diarias actuales hasta un tope de 11 horas. Si el cómputo se realiza de modo semanal, se pasará de 56 a 60 horas y, si es bisemanal, de 90 a 120 horas. Eso implica que también se podrá reducir el descanso mínimo, por necesidades del servicio, de 11 a nueve horas. El nuevo horario se aplicará exclusivamente a conductores que participen en operaciones de transporte requeridas por la Generalitat.

La excepción, que se aplicará hasta las 23.59 horas del próximo domingo, permitirá "reforzar los servicios de autobús" para atender a unos 400.000 pasajeros diarios afectados por los cortes en los servicios ferroviarios tras el accidente mortal en Rodalies del pasado martes, ha señalado el ministerio en un comunicado. Esto implica que, de alguna manera, el departamento que preside el ministro Óscar Puente no prevé que hasta el lunes la situación esté completamente normalizada.

Noticias relacionadas

Medidas como la acordada este jueves suele aplicarlas Transportes en situaciones en las que los conductores, tanto de viajeros como de mercancías, se encuentran con contratiempos o situaciones inesperadas. El pasado diciembre, por ejemplo, se expidió un permiso similar para mitigar las consecuencias de los bloqueos en la frontera provocados por las protestas de los agricultores franceses.