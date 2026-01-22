La francesa Sanofi vende la planta de Riells i Viabrea (La Selva) a la polaca Adamed Pharma

La multinacional francesa Sanofi ha anunciado un principio de acuerdo con la farmacéutica polaca Adamed Pharma para venderle la planta de fabricación que tiene en Riells i Viabrea (La Selva). Sanofi indica que la operación se enmarca en la estrategia de orientación del negocio hacia la inmunología y alineación de su red industrial global. El acuerdo contempla la continuidad de la actividad productiva, el mantenimiento de los más de 200 puestos de trabajo y la garantía de suministro de los medicamentos que actualmente se fabrican en el centro. La planta de Riells y Viabrea cuenta con más de 50 años de historia industrial y está especializada en la fabricación de formas farmacéuticas orales sólidas.

La planta de Sanofi en Riells y Viabrea pasará a manos de Adamed Pharma después de que ambas compañías hayan alcanzado un principio de acuerdo para su transferencia. La operación, de la que no se ha hecho pública la cuantía económica, está previsto que se cierre formalmente durante el segundo trimestre de 2026 e incluirá un periodo de transición. Este centro industrial de 66.800 metros cuadrados emplea a equipos muy cualificados y produce anualmente aproximadamente 75 millones de unidades de productos que abarcan 77 formulaciones distintas para el tratamiento de 20 patologías diferentes en tres áreas terapéuticas principales: antiepilépticos, antimaláricos y agentes tiroideos. Con una vocación exportadora, el 96% de su producción se distribuye a 77 países de todo el mundo, representando el 3,7% del volumen de fabricación global de Sanofi.

Apuesta de continuidad

Adamed Pharma es una empresa farmacéutica y biotecnológica polaca de propiedad familiar, con cerca de 40 años de trayectoria y unos 2.800 trabajadores en todo el mundo, y se ubica entre las principales compañías farmacéuticas de Polonia. Sanofi, por su parte, ha explicado que la decisión se enmarca en la estrategia de concentrarse en áreas terapéuticas prioritarias y de alinear la red industrial global con las necesidades futuras del portafolio de productos.

El acuerdo prevé que Adamed asuma progresivamente la gestión de la planta y siga fabricando durante varios años los medicamentos de Sanofi que actualmente se producen, algo que tiene como objetivo garantizar la continuidad del suministro. La propiedad de los productos y la distribución comercial seguirán en manos de Sanofi, y ambas empresas aseguraron que la operación no tendrá ningún impacto ni en los pacientes ni en los profesionales sanitarios.