Guerra dialéctica
"¿Compro Ryanair?": Musk lanza una encuesta en X y O'Leary, CEO de la compañía, le responde llamándolo idiota
El consejero delegado de la aerolínea agradece a magnate la publicidad porque cree que la disputa con Elon Musk es "buena para el negocio"
El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, afirmó el pasado martes que Elon Musk debería de pasar menos tiempo "desvistiendo mujeres y niños" en X, después de que el magnate estadounidense haya bromeado respecto a la compra de la aerolínea irlandesa. Al día siguiente, O'Leary aseguró que Musk no es el "primero ni el último" que le llamará idiota, al tiempo que le agradeció la publicidad generada para la aerolínea irlandesa por la guerra dialéctica abierta por ambos en los últimos días.
El controvertido empresario irlandés ha aprovechado, de hecho, el intercambio de insultos y bromas en redes sociales para presentar hoy en Dublín su campaña de vuelos para enero, bautizada como la 'Gran Oferta de Asientos para Idiotas', en una comparecencia en la que dijo que obsequiará a Musk con un billete gratis. Los dos empresarios llevan días enfrascados en una guerra dialéctica a raíz de que O'Leary declarase en una emisora de radio irlandesa que Musk no sabe nada de aviones y le describió como un "idiota muy rico".
Ese calificativo era parte de su respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que Ryanair ofrezca en sus vuelos internet con la tecnología de la firma Starlink, propiedad de Musk, a lo que O'Leary contestó que eso sería demasiado caro: costaría 250 millones de dólares al año al aumentar la resistencia al aire de los aviones y con ello su consumo de combustible. "Lo que Elon Musk sabe sobre vuelos y resistencia aerodinámica es cero. Francamente, no le prestaría atención a nada de lo que Elon Musk ponga en ese pozo negro suyo llamado X", agregó el ejecutivo irlandés.
El estadounidense, por su parte, contestó que O'Leary es un "completo idiota" y que debería ser despedido, como anticipo de una encuesta publicada el pasado lunes en su perfil de X en la que planteó la compra de Ryanair "para restablecer a Ryan como su legítimo soberano", en referencia a Tony Ryan, el fundador de la aerolínea fallecido en 2007.
En declaraciones al 'Financial Times' (FT), O'Leary contraatacó con referencias a la herramienta de inteligencia artificial de X (Grok) y la polémica por sus funciones de alteración de imágenes -incluyendo el 'desvestido' de personas reales para mostrarlas en bikini-, ya eliminadas por la multinacional.
Aclaró, asimismo, que sus comentarios sobre Starlink no habían sido "en absoluto despectivos", pero añadió: "Si (Musk) quiere protagonizar una rabieta idiota en su cuenta X, que Dios le bendiga. Agradecemos cualquier publicidad".
De hecho, Ryanair ha renombrado su campaña de vuelos para enero como la "Gran Oferta de Asientos para Idiotas". "Cree que poner dos antenas sobre nuestros aviones no nos costaría nada en combustible. No solo se equivoca en cuanto a la aerodinámica, sino también en cuanto a las normas de propiedad de las aerolíneas", agregó O'Leary al FT, en referencia la normativa de la Unión Europea al respecto.
