Bankinter gana 1.090 millones en 2025 y refuerza su rentabilidad pese al menor empuje del margen de intereses

Bankinter cerró 2025 con un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros, un 14,4% más que el año anterior, consolidando así su crecimiento en un ejercicio en el que la entidad logró compensar la leve caída del margen de intereses con un mayor peso de las comisiones y una mejora general de la eficiencia y la calidad del balance.

Los ingresos totales —el denominado margen bruto— alcanzaron los 3.047 millones de euros, lo que supone un avance del 5%. Dentro de esta cifra, el margen de intereses se redujo un 1,8%, hasta los 2.237 millones, reflejo de un entorno menos favorable para los ingresos puramente financieros.

Por áreas de negocio, la banca comercial y privada en España aportó 1.333,7 millones, prácticamente en línea con el ejercicio anterior, mientras que la banca de empresas registró un descenso del 6,7%, hasta 1.116,7 millones. En contraste, el negocio de consumo en España mostró un comportamiento positivo, con un crecimiento del 1,9%, hasta 280,2 millones.

El negocio internacional volvió a ser uno de los motores del grupo. En Portugal, el margen bruto creció un 5,9%, hasta 366,7 millones, mientras que en Irlanda el avance fue del 14%, alcanzando los 117,6 millones. A ello se sumó el buen desempeño del área de mercados de capitales, con ingresos de 391 millones, un 13,7% más.

Las comisiones netas ganaron protagonismo y ascendieron a 795 millones de euros, un 10,9% más, compensando parcialmente la caída del resultado de las operaciones financieras, que descendió un 16,8%, hasta 32,2 millones. Por su parte, el rendimiento de los instrumentos de capital se disparó un 71,1%, hasta 25,8 millones.

El cambio contable aplicado al impuesto a la banca redujo a la mitad el impacto negativo de la partida de “otros productos y cargas de explotación”, que se situó en 92,2 millones de euros.

En el capítulo de gastos, los costes de personal crecieron un 7,3%, hasta 638,2 millones, mientras que el resto de gastos de administración y las amortizaciones aumentaron de forma contenida, un 0,5%, hasta 461,3 millones. Las provisiones se redujeron un 15,3%, hasta 74,6 millones, y el deterioro de activos cayó un 13%, hasta 312,5 millones.

Balance más sólido y menor morosidad

A cierre de 2025, Bankinter contaba con activos por valor de 131.018,9 millones de euros, un 7,4% más. Los préstamos a la clientela crecieron un 4,7%, hasta 80.675,9 millones, impulsados por una cartera hipotecaria que avanzó un 5%, hasta 38.300 millones. La nueva producción hipotecaria creció a ritmos del 10%, hasta 6.400 millones, lo que permitió al banco alcanzar una cuota de mercado del 5% en España y Portugal, y del 7% en Irlanda.

La calidad crediticia también mejoró. El volumen de créditos dudosos se redujo un 3,8%, hasta 1.811,7 millones, situando la tasa de morosidad en el 1,94%, 17 puntos básicos menos que un año antes.

En el pasivo, los depósitos de clientes crecieron un 11,5%, hasta 96.190,2 millones, dentro de un balance que suma 124.607,4 millones de euros en pasivos totales.

La entidad cerró el ejercicio con un RoTE del 20,03%, 104 puntos básicos más que en 2024, y una ratio CET1 del 12,72%, tras mejorar 31 puntos básicos, reforzando así su posición de solvencia.

Fuera de balance, Bankinter gestionaba 68.512,5 millones de euros en recursos de clientes, un 18,8% más. Destacó el crecimiento de los fondos de inversión, tanto de terceros (28.873,1 millones, +19,4%) como propios (20.018,5 millones, +24,3%), así como el avance de la gestión patrimonial, Sicavs, inversiones alternativas y fondos de pensiones, que en conjunto mantuvieron una evolución claramente al alza.