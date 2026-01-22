La aseguradora Everest afrontará un pago máximo de 84.140 euros por cada persona afectada por el accidente de Rodalies

El choque de un tren de Rodalies entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona) anoche ha vuelto a implicar a las aseguradoras de Renfe. Entre ellas, la compañía que protagoniza las reclamaciones es la sucursal española de Everest Insurance y la australiana, QBE Insurance. Estas aseguradoras ya estaban vinculadas a Renfe y se encuentran en pleno proceso de tramitar las reclamaciones tras el descarrilamiento de tren en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo. Hasta ahora, el balance de la tragedia en Andalucía eleva a 43 los fallecidos en el accidente de Córdoba y más de un centenar de heridos y la situación en la zona cero sigue evolucionando de forma veloz.

La función de cada aseguradora es distinta. En el caso de Everest, la reaseguradora multinacional con sede en Dublín está vinculada a Renfe a través del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV), los seguros incluidos con cada boleto ferroviario y que activa el pago mínimo que reciben las víctimas sin procedimiento legal. QBE, por otro lado, ha confirmado que se encarga de las pólizas de Responsabilidad Civil tanto para Renfe, como Adif, así como una parte de las pólizas de Iryo. Es decir, QBE se encarga de aquellas indemnizaciones que solo se pueden reclamar por la vía civil y únicamente después de que se haya demostrado de forma jurídica si alguna de las operadoras tiene culpabilidad en los siniestros.

El seguro ofrece entre 2.404 y 81.140 euros por lesionado

Para poner todo esto en contexto, la normativa del Real Decreto 1575/1989 agiliza las indemnizaciones básicas que reciben las personas afectadas, sean los pasajeros que han resultado heridos en el accidente o las familias, en el caso de fallecimiento. Estas pólizas aseguran que las víctimas puedan acceder a una base mínima sin necesidad de demostrar culpa, o esperar a que se concluyan las investigaciones. Este decreto fija las compensaciones a los pasajeros según el baremo vigente, que oscilan en función de la gravedad de las lesiones, en 14 categorías.

Las lesiones que se califican de primera categoría son aquellos que implican máxima gravedad para los pasajeros, según la normativa. En estos casos, las aseguradoras como Everest otorgarán hasta 84.140,70 euros por persona, lo que se considera el importe máximo. En el caso del fallecimiento, el importe máximo que ofrecen los seguros de SOV es de 72.121,46 euros. Dentro de estos dos rangos, existen trece categorías de indemnizaciones más, con el mínimo fijado en 2.404,04 euros, por pasajero afectado.

QBE solo indemnizará en el caso de responsabilidad por parte de Renfe

Esta última vía no se aclara rápido. En grandes accidentes ferroviarios, el papel de las aseguradoras no se esclarece en las primeras semanas. Desde QBE han explicado a este periódico que aún están en fase de evaluación tras ambos siniestros y que no harán declaraciones acerca de la situación hasta que se aclare más adelante. Para entender el calendario que fija un accidente a esta escala, el precedente más claro es el accidente ferroviario del Alvia en Angrois, que ocurrió a tres kilómetros de Santiago de Compostela (Galicia). En este siniestro hubo 80 fallecidos y más de 144 heridos y launque la determinación civil se alargó durante más de una década, el proceso sigue abierto hasta la fecha. El Juzgado de lo Penal número dos de Santiago de Compostela condenó a QBE y Allianz Global (en ese entonces vinculado a Adif) con una indemnización de 10 millones de euros, decisión que fue recurrida por ambas aseguradoras y más de 60 partes. La Audiencia Provincial de A Coruña aún no ha resuelto el caso.