Ametller Origen factura 800 millones en 2025 gracias al impulso de frutas y verduras, que ya representan el 40% de sus ventas en tienda

Grup Ametller Origen vuelve a cerrar un ejercicio de cifras récord. Lo hace en tamaño, pues nunca antes la cadena de alimentación catalana había tenido tantos establecimientos, pero también en volumen de negocio, base de clientes y cuota de mercado. Y es que la compañía ha cerrado 2025 con una facturación de 802 millones de euros (+18%), lo que supone un crecimiento ligeramente inferior respecto al registrado en 2024 –cuando el grupo aumentó su volumen un 23% hasta los 681 millones de euros– pero que le mantiene en la senda del doble dígito.

Segun datos facilitados por Atmeller a EL PERIÓDICO, hasta un 90% de la facturación vino de las ventas en tiendas, que alcanzaron 713 millones de euros en 2025 (+19%), mientras que el obrador central de Olèrdola facturó 36,9 millones, también con un avance del 19%. Explican que el avance se apoya en un número de clientes cada vez más amplio, pues a lo largo del último año 1,4 millones de personas compraron en las tiendas del grupo, un 17% más, mientras que su cuota de mercado global ya supera el 4%. Hace dos años, era del 3,5%.

Más tiendas y crecimiento orgánico

Ahora bien, ¿cómo ha conseguido Ametller ganarse al comprador? Lo atribuyen al crecimiento orgánico, por un lado, y a una estrategia de ampliación y modernización de la red comercial, por el otro. De hecho, el grupo cerró 2025 con 147 establecimientos en Catalunya y Andorra, tras reformar una treintena de tiendas y abrir dos nuevos puntos de venta en Barcelona (Gal·la Placídia) y Sant Andreu de Llavaneres. Lejos de detenerse, para este 2026 la compañía prevé una decena de nuevas aperturas. “Más de 1,4 millones de personas han confiado en nuestro modelo, basado en la calidad, la proximidad y el control del origen”, subraya Josep Ametller, cofundador y consejero delegado del grupo, que sitúa la fruta y la verdura como uno de los pilares del proyecto empresarial.

De hecho, en este segmento, Ametller Origen ha dado un salto significativo y ha alcanzado una penetración superior al 12%, frente al 8% del ejercicio anterior. Es decir, que según datos ofrecidos por la consultora Nielsen y recogidos por Ametller, 1 de cada 10 catalanes compra este producto en sus supermercados. Esta categoría ya representa casi el 40% de las ventas en tienda y creció más de un 14% en 2025. Es el resultado, dicen, de una apuesta por la innovación agrícola, donde solo el último año el grupo ensayó más de 300 variedades en su finca de I+D de Cabrera de Mar para seleccionar aquellas con mejores propiedades organolépticas.

31 millones en inversiones y un nuevo hub logístico

Sin duda, el momento que mejor califica al grupo es el de expansión. Y, ello, consecuencia de una intensa política inversora en la que Ametller Origen destinó 31 millones de euros a reformas y ampliaciones, además de poner en marcha un nuevo hub logístico de 15.000 metros cuadrados en la Zona Franca de Barcelona. Esta infraestructura centraliza la distribución de fruta y verdura, productos refrigerados y el servicio de restauración, y está pensada para sostener el crecimiento futuro con mayores niveles de eficiencia.

Ante este esfuerzo inversor, este periódico ha preguntado a la empresa sobre la evolución del beneficio, en un ejercicio marcado por un intenso esfuerzo inversor y por la aceleración de su expansión comercial. Alegan que por política interna no pueden darlo.

Liderazgo en platos preparados y canal profesional

Más allá de la fruta y verdura, el grupo también destaca por su referencia en platos cocinados saludables, con una cuota del 12,53%, dos puntos más que el año anterior. El obrador central de Olèrdola batió récords de producción en 2025, con más de 20 millones de unidades elaboradas. Cerca del 20% de esta producción se comercializa ya a otras cadenas, dentro y fuera de España.

El grupo también ha reforzado la carnicería, tras cerrar un acuerdo con el grupo ampurdanés Arnall para la gestión conjunta de más de 50 carnicerías propias, un proceso de integración que culminará en 2026 en todo el territorio catalán. En paralelo, el negocio de colectividades sigue creciendo de forma sostenida y presta servicio semanal a más de 500 restaurantes, 80 hoteles y un centenar de escuelas, reforzando su presencia en el canal profesional.

Con más de 4.700 trabajadores, Ametller Origen se consolida como la mayor empresa del Alt Penedès por número de empleados. Entre sus novedades impulsadas en 2025, destaca el El Viver, un ecosistema formativo omnicanal para dignificar el oficio de vendedor especializado, que ya ha formado a más de 1.200 personas. La compañía también ha estrenado una Área de Bienestar, pionera en el sector de la distribución en Catalunya, que ofrece acompañamiento físico, emocional y social, incluido un servicio confidencial disponible las 24 horas.

El ejercicio ha marcado, además, el inicio de las obras del Agroparc del Penedès, un proyecto estratégico con una inversión de 180 millones de euros, la mayor de carácter privado en la historia de la comarca. El plan combina agricultura regenerativa en más de 100 hectáreas, circularidad de recursos y un nuevo modelo logístico. “La circularidad culminará con la distribución de nuestros alimentos en el área metropolitana con camiones 100% eléctricos”, avanza Josep Ametller, con el objetivo de convertir al grupo en un referente internacional en distribución sostenible.