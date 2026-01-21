El sector agrario español aplaude la paralización provisional del acuerdo con Mercosur

No han tardado más que unos minutos las principales organizaciones agrarias españolas en reaccionar con un aplauso este miércoles tras la decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que implica que, a efectos prácticos, el pacto queda paralizado. El sector primario, que ha convocado diversas movilizaciones por toda España en contra de las condiciones previstas en el documento promovido por la Comisión que preside Ursula von der Leyen, ha dado un primer suspiro de alivio.

"Aunque estaba prevista la tramitación de un reglamento con una serie de medidas que en teoría iban a defender los intereses de los agricultores europeos frente a los del Mercosur, lo cierto es que ese reglamento no está aprobado todavía, lo que nos tenía absolutamente desprotegidos", indica el sindicato Unió de Pagesos, mayoritario en Catalunya y miembro de la plataforma estatal Unión de Uniones (UdU).

Preocupa, advierte la organización, que la comisión mantiene la potestad para proponer a los Estados la aplicación provisional del acuerdo comercial, algo que quedó autorizado con la firma del pasado fin de semana. Pero aquí es donde entra en juego el Gobierno español y su ministro de Agricultura, Luis Planas, quien se reúne precisamente esta tarde con el sector dentro del marco del Consejo Agrario, en un encuentro que ya estaba convocado antes de conocer la resolución de la Eurocámara.

"Lo único cierto en este momento es que el Parlamento Europeo no puede aprobar el Tratado con Mercosur mientras no haya un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE, lo que puede retrasar entre 18 y 24 meses la entrada en vigor oficial", subraya Unió de Pagesos. Es tiempo suficiente para tratar de clarificar el marco jurídico de una alianza comercial que, a su entender, les penaliza más que beneficia (aunque para algunos sectores, como el del aceite de oliva o el del vino, sea muy prometedor).

El campo español, como el europeo, exige que las condiciones para los productores del Mercosur sea "equivalentes y justas en materia sanitaria, ambiental y de bienestar animal" a las que se les exigen a ellos, es decir que se apliquen las llamadas cláusulas espejo en los intercambios comerciales para que no haya una competencia desleal.

Ahora, el sector agrario se replantea qué hacer en los próximos días, después de haber convocado para la semana que viene una gran movilización en contra del acuerdo, en la que se preveía volver a entrar con los tractores en las principales ciudades españolas.