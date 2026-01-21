Tipos de interés
El precio del euríbor hoy, 21 de enero: segundo alivio consecutivo en el mercado de las hipotecas
El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa
El euríbor se estabiliza en el 2,217% y condena a subir 10 euros mensuales la cuota a las hipotecas con revisión semestral
El euríbor hace referencia al tipo de interés al que los principales bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario. Este indicador, actualizado cada mediodía, se emplea como referencia para establecer los tipos de interés en diversos productos financieros, incluyendo préstamos hipotecarios, así como créditos empresariales y productos de inversión.
Entre los efectos de esta cifra se encuentra su influencia en los costos de endeudamiento, tanto para individuos como para empresas, por lo que su constante seguimiento es esencial para inversionistas, prestamistas y prestatarios, quienes dependen de su evolución para tomar decisiones financieras informadas.
Valor del euríbor hoy, 21 de enero
A lo largo de 2024, su media fue de 3,675%, marcando un descenso de -0,347 puntos respecto a la media de 2023 (4,022%). En cambio, el año siguiente arrancó con una media de 2,525% y cerró en 2,268%, marcando así un año de estabilidad para los hipotecados.
El índice de hoy, 21 de enero de 2026, queda en 2,228% (-0,008), mientras que la media del mismo mes se sitúa en 2,249% (-0,018).
Hipotecas y tipos de interés
Tras varias bajadas consecutivas, el euríbor arrancó el 2025 con una ligera alza en su tendencia. Este cambio de rumbo llevó al índice a situarse en la marca de 2,525 para cerrar el mes de enero, ligeramente por encima de los 2,436% del último diciembre. Cabe recordar que un año atrás la cifra superaba ampliamente el 3%. A lo largo del año, las subidas y bajadas se fueron sucediendo, contribuyendo así a una estabilidad que se saldó con un cierre en 2,268% en diciembre, cifra ligeramente por debajo del valor con el que arrancó.
Así, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2025 es de 0,276 puntos.
Futuro de los tipos de interés
Las opiniones divergen sobre cuántos recortes podría realizar el BCE en 2026, todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.
- Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ se despide del doble dígito en domingo mientras la actualidad informativa impulsa a La 1
- Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de 'fin de ciclo' en el bitcoin
- Última hora del accidente de tren en Catalunya | Un muerto tras descarrilar un tren de Rodalies entre Martorell y Gelida
- Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
- ¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección 'poco frecuente' que sufre Salvador Illa?