Pimec y los sindicatos critican la suspensión de Rodalies: "No puede ser que todo el servicio deje de funcionar de golpe por falta de mantenimiento"

Pimec y los sindicatos han criticado que la falta de inversiones en Renfe Rodalies provoca que, tras accidentes como el acaecido en Gelida, deba paralizarse todo el servicio hasta garanitzar la seguridad de todas las líneas. Desde la patronal han aceptado y acatado la detención de todas las líneas de trenes ordenada por el Govern, pero le reprochan que no cumpla con las promesas de mayor y mejor mantenimiento de la infraestructura.

"Pimec lleva mucho tiempo hablando de la falta de inversiones en infraestructuras, incumplimientos presupuestarios y que tienen consecuencias como las que vivimos hoy", ha afirmado su presidente, Antoni Cañete, este miércoles en rueda de prensa. "No es una cuestión puntual y se produce porque no se producen las inversiones necesarias para mantener algo tan elemental como las comunicaciones", ha insistido.

Una crítica que comparten con los sindicatos. "No puede ser que todo el servicio deje de funcionar de golpe, como ha pasado hoy en Catalunya, por carencia de previsión o mantenimiento adecuado, y sin la información adecuada a los pasajeros", han alegado desde CCOO.

Este miércoles miles de catalanes no han podido acudir a su puesto de trabajo siguiendo su rutina habitual y valiéndose del servicio de cercanías. Unos retrasos y en ocasiones ausencias que impactan directamente en la cuenta de resultados de las empresas y provocan el enojo de patronales como Pimec. Al margen del impacto de este miércoles, las pérdidas en este sentido son reiteradas y, según tiene cuantificado Pimec, cada día Catalunya pierde en horas trabajadas el equivalente a 2,2 millones de euros.

Cañete ha criticado la falta de inversiones que ha sufrido el servicio de trenes "durante años" y ha instado a las administraciones competentes a rectificar cuanto antes. Llevamos mucho tiempo con política de titulares pero pocas concreciones. [...] Basta ya de populismo, necesitamos políticas y pediremos responsabilidades", ha afirmado.

Los sindicatos piden reforzar la seguridad

Desde la bancada sindical también han reaccionado al accidente y han puesto el foco en la necesidad de reforzar la seguridad del sistema ferroviario. "Exigimos que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer con rigor las causas del accidente, depurar responsabilidades si hubiera y, sobre todo, reforzar las medidas de seguridad necesarias para que un suceso de esta naturaleza no vuelva a repetirse. La seguridad en el transporte público es un elemento esencial de garantía de derechos, de protección de la vida y de cohesión territorial", han manifestado la UGT en un comunicado. La víctima mortal de suceso ha sido un maquinista.

"La seguridad de las trabajadoras y los trabajadores ferroviarios y de las personas que utilizan este servicio público no puede continuar en la situación actual. No es aceptable que aquellos que garantizan cada día el funcionamiento del transporte ferroviario vean comprometida su integridad física mientras desarrollen su trabajo. Y no puede ser que los usuarios y usuarias no tengan sensación de seguridad al hacer uso de los medios de transporte públicos ni que todo el servicio deje de funcionar de golpe, como ha pasado hoy en Catalunya, por carencia de previsión o mantenimiento adecuado, y sin la información adecuada a los pasajeros", han afirmado desde CCOO.