El 45% de las pymes catalanas prevé vender más en 2026 y los salarios subirán más que los precios

Pese a la “máxima incertidumbre” en la que vive instalada el mundo, pese al sentimiento generalizado entre la población de crisis económica y pese al riesgo que suponen las burbujas de las criptomonedas, la IA o las bolsas, la economía catalana tiene por delante un 2026 con buenas perspectivas. El 45% de las pymes catalanas estima vender más que el año pasado y solo un 17% calcula vender menos.

Unos balances en los que está previsto que los salarios sigan subiendo y que lo hagan a un nivel superior al que suben los precios, tal como recoge un informe presentado este miércoles por la patronal Pimec.

El presidente de la entidad, Antoni Cañete, ha presentado los resultados de un cuestionario realizado hace dos semanas entre unas 430 compañías catalanas. Los mismos dibujan un escenario macroeconómico similar al de 2025, con más ventas, más contrataciones y unos precios que se irán moderando en un entorno político que preocupa mucho a las corporaciones y unas asignaturas pendientes que persisten, como los déficits de financiación y el exceso de burocracia.

Durante los últimos años la economía catalana se ha instalado en un carril paralelo pero diferente del que circula la política, lo que deja paradojas como el que visualiza la encuesta de Pimec. Preguntadas, desde un punto de vista subjetivo, cómo valoran la situación económica, hay una mayor proporción que responde “mal” o “muy mal” (16,4%) que las que responden “bien” o “muy bien” (27,1%). La mayoría apuesta por un prudente término medio.

Esa percepción subjetiva de un entorno negativo no es única de las empresas. Según el último barómetro del CIS, seis de cada 10 españoles creen que la economía va mal, pese a los actuales récords de empleo y que la tasa de paro sea la más baja en 17 años. La previsión oficial de crecimiento del PIB para este año es del 2,2% para España y del 2,4% para Catalunya, muy por encima que la de la zona euro (1,2%).

Ese pesimismo es parcialmente compartido por las empresas, si bien no cuadra con lo que luego reflejan sus balances. “Es una paradoja que pasa en todos los países, la incertidumbre es muy elevada”, ha explicado el presidente del observatorio de la pyme y responsable del estudio, Oriol Amat. “La economía de las empresas va por otro camino que la geopolítica”, ha sintetizado. Según sus datos, una cuarta parte de las compañías están aumentando beneficios y ventas.

En términos generales, el 45% de empresas esperan un aumento de pedidos, frente al 17% que prevén bajadas. Si bien el aumento de ventas será bastante transversal, no todos los sectores comparten el mismo optimismo. El caso más flagrante es el del sector primario, azotado por una gripe aviar, una peste porcina africana y un brote de dermatosis nuclear entre las vacas. Allí hay un hondo pesimismo, la mitad de los encuestados espera bajar pedidos y nadie confía en aumentarlos.

Los sueldos subirán más que los precios

Las empresas también subirán los precios, una vez dos tercios de las encuestadas prevé incrementar precios de venta y principalmente lo harán porque esperan que sus proveedores les encarezcan los materiales.

No obstante, los precios subirán menos que los sueldos, lo que representa una buena noticia para los trabajadores. Las estimaciones que recoge el informe de Pimec es que el IPC suba alrededor del 2%, mientras que los sueldos pactados por convenio están creciendo al orden del 2,7%. Esta última cifra va bastante en la línea de lo proyectado por otros organismos, como el Banco de España, que espera para este año un incremento del 3% en los costes laborales de las empresas.

Más salario y más contrataciones. Un tercio de las empresas espera ampliar plantilla durante el último año, nivel similar al del año pasado. Ese aumento de la masa salarial, que viene acumulado de varios años de crecimiento de las plantillas, explica también que las compañías empiecen a ver con inquietud ese volumen de gastos fijos ante el cambiante entorno. No en vano, las principales preocupaciones que señalan son el aumento de costes laborales y la presión fiscal.