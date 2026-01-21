Para su nueva colmena de Madrid
Mercadona refuerza su venta online con 400 nuevos empleos y mejores condiciones laborales
La empresa busca principalmente preparadores y repartidores de pedidos online con un salario bruto inicial de 1.734 euros
Joan Batalla
Mercadona ha iniciado un proceso de selección para incorporar a 400 trabajadores con motivo de la apertura prevista para el verano de 2026 de una nueva 'colmena', un almacén dedicado en exclusiva a la venta online, en el distrito de Villa de Vallecas, en Madrid.
Las vacantes, ya publicadas en el portal de empleo de la compañía, se incorporarán este verano, según ha informado Mercadona en un comunicado. La empresa de Juan Roig busca principalmente preparadores y repartidores de pedidos online.
El salario, con progresión
Para los puestos a jornada completa, Mercadona ofrece un contrato indefinido con un salario bruto inicial de 1.734 euros al mes y una progresión salarial de hasta 2.346 euros brutos mensuales. También contempla contratos indefinidos a tiempo parcial, con un salario de 975 euros brutos al mes y una progresión de hasta 1.319 euros.
Entre las tareas de los preparadores figura la preparación y el embolsado de los productos solicitados por internet. Por su parte, los repartidores se encargarán de la entrega a domicilio mediante rutas establecidas y furgonetas adaptadas para evitar sobreesfuerzos.
Esta nueva colmena se suma a las dos que Mercadona ya tiene en la Comunidad de Madrid (en Getafe y Boadilla del Monte), además de las implantadas en Valencia, Barcelona, Alicante y Sevilla.
Las vacaciones
Además, tal y como comunicó la empresa el pasado diciembre, estos trabajadores contarán con un periodo de vacaciones ampliado, de 37 días al año. La medida ha entrado en vigor en 2026 y se aplicará a toda la plantilla, tanto en España como en Portugal. Según ha indicadóo la compañía en un comunicado, el objetivo es "que todos los trabajadores estén comprometidos y satisfechos al 100%".
Además, el Comité de Dirección también decidió repartir por segundo año consecutivo una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, equivalente a una mensualidad, que se sumará a la retribución variable de una o dos mensualidades que recibe cada empleado en función de su antigüedad. El reparto de estas gratificaciones está previsto para el próximo mes de marzo.
La implantación de la semana adicional de vacaciones ha tenido un coste de 100 millones de euros para la empresa, que, junto con los 280 millones de la gratificación, eleva el esfuerzo total a 380 millones de euros.
