Huelga convocada por SEMAF

Los maquinistas convocan huelga general tras los accidentes de Adamuz y Gelida

El sindicato de maquinistas (SEMAF) denuncia el “deterioro constante” de la red ferroviaria tras dos accidentes en Maçanet y Gelida provocados por el temporal y exige responsabilidades penales por la falta de seguridad

Bomberos trabajan en la cabecera del tren Iryo que descarriló ayer e impactó contra un Alvia, dejando al menos 39 víctimas mortales. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido este lunes de que las razones del accidente ferroviario tardarán días en conocerse, aunque ha alejado la posibilidad de que se haya debido a un exceso de velocidad o un fallo humano. EFE/Captura de vídeo de la Guardia Civil // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)EFE/ Guardia Civil SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO). SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Sabina Feijóo Macedo

Sabina Feijóo Macedo

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha anunciado la convocatoria de una huelga general en todo el sector ferroviario tras los graves accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que en las últimas 48 horas han dejado varias víctimas mortales, entre ellas tres maquinistas, además de numerosos heridos.

En un comunicado difundido en la madrugada de este miércoles, la organización sindical ha confirmado el fallecimiento de un nuevo compañero como consecuencia de los descarrilamientos provocados por el fuerte temporal que ha afectado a buena parte del país. “Todos los integrantes de SEMAF estamos devastados”, señala el texto, en el que se califica de “inadmisible” el deterioro constante del ferrocarril y se reclama una actuación urgente para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.

El temporal ha provocado, al menos, dos descarrilamientos en la red de Rodalies. El primero se produjo en Maçanet, tras la caída de una roca sobre la vía, sin consecuencias personales. El segundo, mucho más grave, tuvo lugar en Gelida, donde el desprendimiento de un muro de contención sobre la infraestructura provocó el choque de un tren en circulación, con resultado de víctimas mortales y heridos de diversa consideración.

SEMAF asegura que, en cuanto tuvo conocimiento de los accidentes, inició gestiones para paralizar la circulación de trenes en el ámbito de Rodalies, aunque durante ese proceso se confirmó el fallecimiento de uno de los maquinistas. Ante esta situación, el sindicato ha decidido impulsar una huelga general para “dar amparo legal a las movilizaciones” y exigir que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red ferroviaria.

Además de la convocatoria de paro, la organización ha anunciado que exigirá responsabilidades penales a las personas encargadas de garantizar la seguridad de la infraestructura. También ha advertido de que el servicio ferroviario en Catalunya no se reanudará sin las garantías necesarias para la circulación, y ha reclamado que los mismos protocolos de actuación se apliquen en toda la red estatal cuando se produzcan episodios meteorológicos adversos.

Entre las medidas operativas, SEMAF ha señalado que, al inicio de cada servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán confirmación expresa de que el trayecto es seguro. En caso de no disponer de esas garantías, la circulación se adaptará a las condiciones reales de explotación de la infraestructura.

Por último, el sindicato ha recomendado a los trabajadores que, debido al impacto emocional de los últimos sucesos, no se encuentren en condiciones de prestar servicio, que lo comuniquen a sus responsables, de acuerdo con la normativa vigente. SEMAF ha asegurado que continuará informando de las próximas acciones.

Informadores en la estación de Girona explican a los usuarios la suspensión del servicio de trenes