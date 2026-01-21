Bonificación en el IRPF
Javier Medina, inversor inmobiliario, sobre la bonificación en el IRPF: "La propuesta del Gobierno me parece una tomadura de pelo"
El inversor señala una falta de previsión por parte del Gobierno, criticando la eficacia de esta medida a largo plazo
Tras el anuncio de la bonificación fiscal del 100% en el IRPF destinada a los caseros, no han tardado en surgir opiniones contrarias a la medida. Esta iniciativa del Gobierno establecerá una rebaja total del IRPF para aquellos propietarios que decidan no subir el precio del alquiler.
Según el Ministerio de Vivienda, el objetivo de esta medida habría sido evitar un incremento masivo de los alquileres. Las autoridades estiman la revisión de aproximadamente 632.369 contratos de alquiler en España, un hecho que supondría una subida anual media de 1.735 euros para cerca de 1,6 millones de personas.
La 'rentabilidad' de la inversión inmobiliaria
Sin embargo, no todos creen en la viabilidad de esta medida, como sería el caso de Javier Medina. Este inversor inmobiliario, durante su intervención en el programa laSextaXplica, ha cuestionado la eficacia real que supondría para la inversión en vivienda.
Según Medina, pese a que esta medida pueda convencer a los votantes, el caso de los inversores es muy distinto. En este caso, la rentabilidad se convierte en un elemento fundamental, ya que, en función de ella, el propietario decidiría si invertir o no en el sector.
Compensar los alquileres con el precio de mercado
Un ejemplo propuesto por el inversor sería Valencia, ciudad en la que Javier posee varios inmuebles. Según este, los precios de los alquileres se habrían visto duplicados desde 2020. "Un piso que estaba en 500 euros hoy se puede alquilar por 1.000, porque hay gente dispuesta a pagarlo", señala como la situación actual en cuanto al incremento de los alquileres.
Su crítica se centra en la poca viabilidad de esta medida, señalando la falta de previsión por parte de las autoridades. Según explica, en muchos casos los propietarios se ven obligados a elevar el precio de los alquileres, para que así se correspondan con el precio de mercado.
En este sentido, una joven le reprocha la especulación de vivienda que, según afirma, muchos propietarios practican. Como respuesta a ello, Medina recuerda que la decisión de subir o no el alquiler dependería, en su mayoría, de la "buena voluntad" del inversor inmobiliario.
