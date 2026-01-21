Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaAccidente Rodalies GelidaHuelga maquinistasBarçaGroenlandiaBasurasMuseu PicassoCuétaraJuntsElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Reacción a la decisión del Europarlamento

El Gobierno español afirma que el acuerdo con Mercosur se puede aplicar con carácter provisional

El Ejecutivo niega que el tratado haya quedado paralizado con su envío al TJUE, porque basta con que Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay le den el visto bueno para que pueda en entrar en vigor

El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia

Los agricultores españoles mantienen sus protestas pese al freno del acuerdo con Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, celebran con negociadores la firma del acuerdo UE-Mercosur.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, celebran con negociadores la firma del acuerdo UE-Mercosur. / Tania Rego/Agencia Brazil/dpa

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Gobierno de España ha lamentado este miércoles la moción del Parlamento Europeo de remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) algunos de los elementos contenidos en el acuerdo firmado la semana pasada entre la UE y Mercosur, una decisión que, en cambio, ha sido aplaudida por el sector agrario español. Con todo, el Ejecutivo confía en que el tribunal "confirmará la solidez jurídica del tratado, porque no difiere en estructura ni contenido de otros ya aprobados con terceros países".

Según fuentes del Ministerio de Economía, la medida no paraliza, como se ha dicho, la entrada en vigor de la alianza comercial, ya que basta con la simple ratificación de uno de los países que integran Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) para que los procedimientos del acuerdo entren en vigor de manera provisional. De hecho, según subraya el departamento que dirige el ministro Carlos Cuerpo, "cada mes de retraso en la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur implica costes relevantes para nuestra economía y para la competitividad de nuestros sectores". Algunos analistas calculan estos costes en torno a 4.400 millones de euros de PIB no generado y 3.000 millones de euros en exportaciones perdidas.

Economía insiste, en un comunicado, en que "el acuerdo suprime más del 90% de aranceles a las exportaciones europeas, lo que ahorrará a las empresas europeas más de 4.000 millones de euros anuales en aranceles" y menciona que incorpora "compromisos firmes en materia de sostenibilidad y mecanismos de protección, incluyendo cláusulas de salvaguardia específicas para los sectores más sensibles, en particular el agrícola".

Noticias relacionadas y más

Aunque entiende que "el hecho de pedir una opinión al TJUE sobre competencias y compatibilidad con los tratados es un procedimiento habitual", el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que seguirá trabajando con los socios de Mercosur "para mantener el impulso y avanzar en la entrada en vigor de este acuerdo, que es de gran importancia especialmente en estos momentos de inestabilidad geopolítica".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
  2. Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
  3. China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
  4. Última hora del accidente de tren en Catalunya | Un muerto tras descarrilar un tren de Rodalies entre Martorell y Gelida
  5. Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ se despide del doble dígito en domingo mientras la actualidad informativa impulsa a La 1
  6. Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de 'fin de ciclo' en el bitcoin
  7. Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
  8. ¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección 'poco frecuente' que sufre Salvador Illa?

Velas, crespones negros y condolencias en el pabellón de Andalucía: "Se ha anulado casi todo, es el Fitur más triste"

Velas, crespones negros y condolencias en el pabellón de Andalucía: "Se ha anulado casi todo, es el Fitur más triste"

'Keep Calm and Carry On'

'Keep Calm and Carry On'

DIRECTO GAZA | Israel ataca cuatro cruces fronterizos entre Siria y Líbano

DIRECTO GAZA | Israel ataca cuatro cruces fronterizos entre Siria y Líbano

Trump anuncia un acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN y retira la amenaza de aranceles

Trump anuncia un acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN y retira la amenaza de aranceles

DIRECTO UCRANIA | La UE advierte de que los ataques rusos a subestaciones eléctricas ponen en riesgo la seguridad nuclear

DIRECTO UCRANIA | La UE advierte de que los ataques rusos a subestaciones eléctricas ponen en riesgo la seguridad nuclear

DIRECTO TRUMP | Trump anuncia "el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia" y retira aranceles

DIRECTO TRUMP | Trump anuncia "el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia" y retira aranceles

El Barça sella su pase a la final de la Supercopa sometiendo al Athletic Club (3-1)

El Barça sella su pase a la final de la Supercopa sometiendo al Athletic Club (3-1)

Puente: "No se descarta nada, pero es una posibilidad innegable que el estado de la vía pueda ser la causa"

Puente: "No se descarta nada, pero es una posibilidad innegable que el estado de la vía pueda ser la causa"