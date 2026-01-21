Los directivos del Ibex trasladan al Gobierno su inquietud por la tensión entre Trump y Europa en el Foro de Davos

Los principales directivos del grupo de empresas españolas presentes en el Foro Económico Mundial de Davos mantuvieron este miércoles un encuentro con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. En la reunión, los ejecutivos expresaron su “preocupación” por la crisis abierta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Europa, según fuentes conocedoras de la cita.

De acuerdo con esas fuentes, la conversación estuvo marcada de forma predominante por el impacto de la nueva etapa política en Washington y su efecto sobre la relación transatlántica. “Ha sido una reunión muy centrada en Trump”, indicaron, al subrayar la inquietud empresarial por el escenario de fricción con la Unión Europea.

A la reunión asistieron el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el presidente de BBVA, Carlos Torres; el presidente de Telefónica, Marc Murtra; el consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés; el consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi; el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar; el presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales; el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; el consejero delegado de ACS, Juan Santamaría; el presidente y consejero delegado de HP, Enrique Lores; el presidente de Salesforce, Miguel Milano; la consejera delegada de Inbrain, Carolina Aguilar, y la presidenta y consejera delegada de Novonesis, Ester Baiget.

Más allá del diagnóstico de incertidumbre, los asistentes plantearon también que el contexto actual puede abrir una ventana de oportunidad para Europa. En ese sentido, se apuntó que la coyuntura podría acelerar la integración comunitaria y servir de palanca para reforzar la competitividad del continente.

En la misma línea, los participantes coincidieron en que es el momento de que la Unión Europea “tome las riendas” y refuerce su capacidad de respuesta. Entre los mensajes trasladados en Davos, destacó el del presidente de Telefónica, Marc Murtra, quien defendió en entrevistas con cadenas de televisión estadounidenses que Europa necesita un salto tecnológico y su propio “momento NASA”, en alusión al impulso inversor que vivió Estados Unidos tras el lanzamiento del Sputnik en 1957.

Murtra sostuvo, además, que el Viejo Continente debe “liderar su propio camino” ante la “nueva relación” con Estados Unidos que se dibuja en el actual escenario internacional.